استمرار تبرعات المواطن الكوري الملقب بالملاك المجهول

ⓒ YONHAP News

ظل مواطن كوري مجهول يلقب باسم "الملاك المجهول" يرسل تبرعات عبارة عن كمية كبيرة من الأرز كل عام إلى مقر إدارة منطقة سونغ بوك في العاصمة سيول، وقد تبرع بالأرز هذا العام أيضا دون انقطاع. حيث قالت إدارة المنطقة أمس إنها تلقت شحنة تحمل ثلاثمائة كيس يزن كل منها عشرين كيلوغراما، أرسلها هذا المتبرع المجهول، وقد وصلت صباح أمس إلى مركز "وال غوك 월곡" للمواطنين بالمنطقة. واتصل المتبرع بمركز المواطنين هاتفيا وقال إنه يرسل الأرز من أجل مساعدة بعض المحتاجين على قضاء عيد رأس السنة القمرية القادم بشكل سعيد.

تجدر الإشارة إلى أنه ظل يتبرع بثلاثمائة كيس من الأرز سنويا دون استثناء منذ عام ألفين وأحد عشر. وإذا تم جمع تبرعاته، فستبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة كيس من الأرز تزن ستة وستين طنا، وتبلغ قيمتها حوالي مائة وثمانية وتسعين مليون وون، أي ما يعادل حوالي مائة واثنين وسبعين الف دولار. وقالت مديرة المركز "بارك مي سون" إن بعض الموظفين في المركز كانوا يعتقدون أن هذا المتبرع قد لا يرسل الأرز هذا العام بسبب الصعوبات التي يواجهها الجميع نتيجة لوباء كورونا، إلا أنها شعرت بالاحترام والشكر له على جهوده وإحسانه المتواصل، بعد تلقي المكالمة الهاتفية.

بذلك أصبحت عملية استقبال وتفريغ الثلاثمائة كيس من الأرز المقدمة من ذلك الملاك المجهول أصبحت فعالية سنوية كبيرة في حي "وال غوك"، حيث وقف حوالي مائة شخص بمن في ذلك موظفو المركز والمتطوعون والسكان، في صف طويل أمام المركز منذ الصباح الباكر في يوم وصول الأرز من أجل نقله، مما خلق منظرا طريفا. لكن الإدارة قالت إنها قامت بتقليل عدد الأشخاص الذين يشاركون في نقل الأكياس وإلغاء مراسم خاصة لعملية النقل لمنع انتشار فيروس كورونا. وأضافت أن عددا من السكان قد حذوا حذو هذا الملاك المجهول من أجل مساعدة المحتاجين. على سبيل المثال قام مائة شخص من سكان الحي بتنظيم فعالية خيرية يتم من خلالها توزيع عشرة آلاف وون على مائة مسن، على أمل إن يجلب العمل الخيري عملا خيريا آخر مما يجعل المجتمع الكوري مكانا سعيدا أكثر فأكثر.