شركات مستحضرات التجميل الكورية تدشن مبادرة استخدام المواد القابلة للتدوير





وافقت بعض شركات مستحضرات التجميل الكورية الرئيسية على تحقيق اقتصاد التدوير من خلال تقليل مواد التغليف البلاستيكية وإعادة استخدامها. جاء ذلك في بيان خاص حول مبادرة بلاستيك مستحضرات التجميل لعام ألفين وثلاثين، أصدره الاتحاد الكوري لمستحضرات التجميل وشركات "لو ريال كوريا" و"أموريه باسيفيك" و"إيه كيونغ" و"إل جي" لمستحضرات التجميل.

تضمن البيان أربعة أهداف رئيسية، هي: "إزالة كاملة للمواد التي من الصعب إعادة استخدامها"، و"تقليل استخدام المواد البلاستيكية المشتقة من البترول بنسبة ثلاثين بالمائة"، و"تفعيل إعادة الملء"، و"استعادة الأواني المباعة ذاتيا"، كما نص البيان على تحقيق هذه الأهداف الأربعة حتى عام ألفين وثلاثين. وتضمن البيان أيضا صنع مواد التغليف باستخدام مادة واحدة أو تبسيط المواد وتحويل مواد التغليف إلى مواد شفافة أو بيضاء. كما سيتم تقليص استخدام المواد البلاستيكية المشتقة من البترول من خلال استخدام المواد الخام المعاد تدويرها أو المواد البيولوجية وتقليل وزن الأوعية.

ومن أجل تفعيل إعادة الملء، سيتم زيادة المنتجات القابلة لإعادة الملء وإنشاء محلات خاصة لها. كما سيتم استعادة الأوعية المباعة ذاتيا أو من خلال تنفيذ حملات مشتركة لجمعها. ويخطط قطاع مستحضرات التجميل لتكوين وإدارة جهاز تشاوري بمشاركة الحكومة وبعض الجماعات المدنية والأجهزة المعنية والكشف عن نتائج عمل هذا الجهاز سنويا.

بهذه المناسبة قال سو كيونغ بيه رئيس الاتحاد الكوري لمستحضرات التجميل إن هذا البيان سيتيح فرصة لجمع جهود القطاع من أجل تقليل مواد التغليف البلاستيكية وتحقيق اقتصاد التدوير والاستدامة. وأضاف أنه سيعمل على تشجيع المزيد من الشركات المعنية على المشاركة في المبادرة.