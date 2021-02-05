مساعٍ لتخصيص نصب بالما في مدينة سون تشون ككنز وطني

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من المتوقع أن يتم تخصيص نصب "بالما" أو الخيول الثماني الواقع في مدينة سون تشون بمقاطعة جنوب جولا ليكون كنزا وطنيا. ويذكر أن هذا النصب تم وضعه تكريما لنزاهة أحد كبار الموظفين الحكوميين في مملكة كوريو الكورية. وقد ظلت بلدية سون تشون تلقي الضوء على المعنى التاريخي لهذا النصب وقيمته كمادة ثقافية في إطار الجهود المبذولة لتخصيصه ككنز وطني. يذكر أن عمدة مدينة سون تشون "هو صوك 허석" كان قد زار في العشرين من هذا الشهر مقر هيئة التراث الثقافي ليشرح لرئيس الهيئة معنى تخصيص النصب ككنز وطني.

يُشار الى أن نصب "بالما" وضع في منطقة سون تشون تكريما لنزاهة أحد كبار الموظفين الحكوميين في مملكة كوريو، وهو محافظ المنطقة "تشيه صوك 최석" في عام ألف ومائتين وواحد وثمانين خلال فترة حكم الملك "تشونغ ريول 충렬". طبقا لكتاب تاريخ كوريو، كلما تم تعديل المحافظ في منطقة سون تشون، كان من المعتاد التبرع بثمانية خيول إلى المحافظ المستقيل. أما المحافظ تشيه فقد غادر المنطقة متوجها إلى العاصمة لتولي منصب آخر في الحكومة، حيث قطع المسافة وهو يركب ثمانية خيول بالتناوب قدمتها إليه إدارة سون تشون. وبعدما وصل إلى العاصمة، أرجع الخيول الثمانية، بالإضافة إلى مُهر وُلد خلال الطريق، إلى تلك المنطقة. بعد ذلك تم التخلص من عادة تقديم الخيول إلى المحافظين الذين يغادرون المنطقة بعد إنهاء مهامهم، ووضع سكان المنطقة نصب "بالما" تقديرا لـ"تشيه صوك".

الجدير بالذكر أن هذا النصب كان قد تم وضعه في نهاية عصر مملكة كوريو. لكنه سقط في أوائل عام ألف وثلاثمائة، ثم تم إعادة وضعه. وبعد ذلك في عام ألف وخمسمائة وسبعة وتسعين خلال حرب "جونغ يو جيه ران 정유재란" تم تدميره تماما. وفي عام ألف وستمائة وستة عشر قام محافظ المنطقة "لي سو كوانغ" بإعادة وضع النصب الذي يبلغ طوله مائة وستين سنتيمترا وعرضه ستة وسبعين سنتيمترا. وقال عمدة سون تشون إن تاريخ نصب بالما يحتوي على أخلاقية كبار الموظفين الحكوميين المحليين وروح مواطني المدينة الذين ظلوا يحافظون على قيمة النزاهة، مؤكدا على أنه سيبذل أقصى الجهود لحفظ واستخدام النصب وروح النزاهة والعدالة. وتنوي هيئة التراث الثقافي جمع آراء مختلف الفئات الاجتماعية خلال ثلاثين يوما ثم مراجعة لجنة التراث الوطني من أجل تخصيص النصب ككنز وطني.