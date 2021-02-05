إصدار أول نسخة مترجمة من أول كتاب كوري مطبوع بحروف معدنية

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صدرت الترجمة الكورية والإنجليزية لكتاب "جيك جي شيم تشيه يو جول 직지심체요절" المطبوع بأول حروف معدنية في العالم. وصرح اتحاد "جوكيه" للبوذية الكورية أمس بأنه كان قد أصدر أول نسخة من ترجمة الكتاب في عام ألفين وخمسة، وأصدر نسخة مكملة له هذا العام من خلال تحريره وإعادة ترتيبه. وقال إن عام ألفين وسبعة وعشرين سيصادف العام الستمائة والخمسين على طباعة الكتاب، وأنه ينوي إصدار الترجمة الفرنسية له خلال هذا العام.

يذكر أن مؤلف الكتاب هو الراهب البوذي "بيك وون كيونغ هان"، ويحتوي على التعليمات الرئيسية لبوذا. وقد تم إنتاج هذا الكتاب باستخدام الحروف المعدنية قبل ثمانية وسبعين عاما من صدور كتاب "غوتنبرغ" في ألمانيا.