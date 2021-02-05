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سنتعرف على شركة "بيوتي ميكرز" التي طورت منصة لإنتاج مستحضرات التجميل.





مديرها التنفيذي "تشيه جانغ هيوك":

تأسست شركة "بيوتي ميكرز Beauty Makers" في نوفمبر 2018، وهي تقدم خدمة مفيدة لمساعدة أي شخص على تصنيع مستحضرات التجميل بسهولة. لقد تغيرت سوق مستحضرات التجميل بسرعة في السنوات الأخيرة، حيث صار الأفراد يحاولون صنع منتجات التجميل بأنفسهم. لكن في هذه العملية، يواجهون العديد من المشاكل القانونية والتقنية. لقد تم تصميم منصة إنتاج مستحضرات التجميل من بيوتي ميكرز لمعالجة هذه المشاكل بالتعاون مع عدد من شركاء الأعمال لصانعي مستحضرات التجميل في كوريا. في الوقت الحاضر، نقدم خدماتنا في الغالب في كوريا، لكننا نخطط لتوفير منصة خدمتنا على مستوى العالم. ونأمل أيضا أن نساهم في نمو وتوسيع الصناعات ذات الصلة وتنمية سوق التجميل الكورية.





أسس السيد "تشيه"، الذي كان يعمل مخططا للخدمات الرقمية، هذه الشركة بالاشتراك مع السيد "يو صونغ هيوك" الذي صنع أنواعا مختلفة من منتجات مستحضرات التجميل من قبل. وبناء على خبراتهما الواسعة في هذين المجالين، تمكنا من رؤية إمكانات كبيرة في سوق مستحضرات التجميل الكورية سريعة النمو، والبنية التحتية لمستحضرات التجميل المحلية ذات قاعدة العملاء القوية. وبالتالي طوّرا منصة جديدة تمكن الأفراد من تحويل أفكارهم إلى منتجات فعلية. ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، قفزت صادرات مستحضرات التجميل الكورية في عام 2020 بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار أمريكي. وتُعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى التفضيل المتزايد لمستحضرات التجميل الكورية، على الرغم من حقيقة أن إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم قد قيدت الأنشطة الخارجية منذ بداية جائحة كورونا.





مديرها التنفيذي "تشيه جانغ هيوك":

نما حجم سوق مستحضرات التجميل في كوريا بمعدل يبلغ 15 بالمائة سنويا، وزاد عدد العلامات التجارية لمستحضرات التجميل 11 مرة خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى 16 ألفا. هذا يدل على أنه ليس فقط صانعو مستحضرات التجميل التقليديون، ولكن الأفراد والصناعات الأخرى أيضا بدؤوا في إنتاج مستحضرات تجميل. هناك حاليا 3600 شركة مُصنِّعة لمنتجات مستحضرات التجميل في كوريا، أي حوالي أربعة أضعاف عدد الشركات المماثلة في أوربا بأكملها. لقد بدأنا هذا العمل على أمل ربط مصنعي مستحضرات التجميل الكوريين الذين يفتخرون بأحدث التقنيات، مع الأفراد في كوريا، وكذلك المنتجين في البلدان الأخرى.





يمكن لأي شخص تجربة صنع مستحضرات تجميل من خلال منصة "بيوتي ميكرز"، التي تقدم خدمة شاملة عبر الإنترنت، بدءا من استفسارات الإنتاج وحتى تسليم البضائع، عبر خطوات سهلة الاستخدام. فإذا كنت ترغب في صنع منتج تجميل جديد بفكرتك الخاصة، يمكنك الوصول إلى موقع الشركة أو التطبيق الخاص، ثم اختيار الفئة التي ينتمي إليها منتجك المحتمل. وباستخدام قاعدة بيانات حوالي 2000 صانع لمستحضرات التجميل مسجلين على الموقع، يمكنك حساب التكلفة التقديرية على الفور والتقدم بطلب للحصول على عينة من المنتج. أيضا تقدم "بيوتي ميكرز" استشارات بشأن تسجيل الأعمال، وتنفذ الأعمال ذات الصلة نيابة عن العميل، وتقوم بوظائف أخرى تتعلق بتصميم تغليف المنتجات والتسويق وحتى المبيعات والشحن. ويساعد هذا النظام الفعال الأشخاص على بدء أعمالهم التجارية في قطاع مستحضرات التجميل بشكل مريح وفعال.





مديرها التنفيذي "تشيه جانغ هيوك":

حتى لو كان لدى الأفراد أفكار رائعة وجديدة في مجال مستحضرات التجميل، فمن الصعب جدا صنع منتج حقيقي. فالتعامل مع الشؤون القانونية وشؤون الموظفين مهمة صعبة تستغرق وقتا ومالا. ولكن يمكن لمنصتنا حل هذه المشاكل. فباستخدام نظامنا، يمكن للأفراد إنشاء شركة لمستحضرات التجميل برأس مال ضئيل، كما يتلقون مشورة قانونية، وتعريفا بحالة السوق، ويتعلمون كيفية تصنيع البضائع، وإنشاء تصميم للمنتج، والعثور على تجار، وتصدير سلعهم إلى الخارج. خدمتنا مصممة خصيصا لهذه الاحتياجات الفردية.





أطلقت "بيوتي ميكرز" منتجاتها الخاصة بالتعاون مع الشركات المؤثرة والمتخصصة في التجميل. ومن خلال هذه الشركة، أطلق تسعة من المشاهير 13 منتجا حتى الآن، وتم بيع تلك المنتجات من خلال التمويل الجماعي. وكان أول هذه المنتجات الناجحة هو شامبو ملح البحر للتنظيف العميق، وقد بيعت الدفعة الأولى منه، مما جعل الشركة تنتج المزيد، ثم إطلاق منتج جديد آخر. وقد افتتحت بيوتي ميكرز مكانا غير متصل بالإنترنت يسمى "ميكر سبيس Maker Space" في منطقة "غارو سو كيل" في جنوب سيول، بحيث يمكن للعديد من الأشخاص الوصول إلى الشركة بسهولة، حيث تأمل أن يكون ذلك المكان، الذي يمكن فيه للزوار طرح أسئلة مختلفة حول إنتاج مستحضرات التجميل، بمثابة مجتمع لأولئك الذين يعملون في المجالات المتعلقة بمستحضرات التجميل.





مديرها التنفيذي "تشيه جانغ هيوك":

بعض الناس صنعوا منتجات مستحضرات التجميل أولا دون فهم عملية إنتاج مستحضرات التجميل بشكل عام. وعندما ظهرت مشاكل، جاؤوا إلينا لطلب النصيحة. تستخدم بعض المنتجات موادا غير صالحة للتصدير، ويتم وضع علامة على البعض الآخر بشكل غير صحيح لأن الشركات المصنعة لديها القليل من المعرفة القانونية حول معايير التصدير. أيضا قد لا تكون التصميمات أو الحاويات مناسبة للمنتجات نفسها. كل هذه العيوب قد تسبب مشاكل. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم مشاكل كهذه، شرحنا لهم عملية إنتاج مستحضرات التجميل بأكملها وطرق علاج مشاكلها، وقد كانوا ممتنين لنا حقا، وقالوا إنه كان من الممكن ألا يضيّعوا وقتهم وأموالهم إذا التقوا بنا في وقت سابق. عند سماع ذلك، تأكدنا من أن عملنا مفيد.





حاليا، تتحرك شركات تصنيع منتجات التجميل بسرعة لمواكبة الاتجاهات المتغيرة في السوق. ونتيجة لذلك، حققت هذه الشركة نتائج إيجابية خلال العام الماضي، حيث قامت بتعزيز وجودها في صناعة مستحضرات التجميل الكورية.





مديرها التنفيذي "تشيه جانغ هيوك":

لحسن الحظ، حققنا العديد من النتائج الممتازة في عام 2020. على سبيل المثال، تلقينا استثمارا أوليا من برنامج دعم الشركات الناشئة في التصنيع، وتم اختيارنا أيضا لبرنامج تديره وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لدعم الشركات التقنية الناشئة. وبعد حصولنا على المركز الرابع في مسابقة الشركات الناشئة التي شاركت فيها حوالي 230 شركة ناشئة، تمكنا من تأمين استثمار أيضا من بنك بوسان. وبعد الانتهاء من تصدير منتجاتنا إلى روسيا، نستعد الآن للتصدير إلى الولايات المتحدة وإندونيسيا. نأمل أن تبني "بيوتي ميكرز" الثقة كعلامة تجارية موثوق بها، وأن تجري أنشطة تسويقية ومبيعات متزايدة بالاشتراك مع مصنعي مستحضرات التجميل. هذا هو هدفنا.





توفر "بيوتي ميكرز" مكانا يمكن فيه للناس عرض منتجاتهم الجديدة من مستحضرات التجميل للمستهلكين، وذلك بناء على خبراتهم الخاصة. هكذا تدعم هذه الشركة الاحتياجات المختلفة للجمال في أجزاء مختلفة من العالم وتضع توجها جديدا لصناعة مستحضرات التجميل الكورية.