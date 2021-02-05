(2) 다 잘될 거예요

In-pyo: 그 날 많이 추웠죠? 내가 잘못했어요. 미안해요.

كان الجو شديد البرودة في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ لقد أخطأت. أنا أعتذر.

본부장도 오는 것 확실하죠?

بالتأكيد سيتأتي المدير جيه هون، أليس كذلك؟

우리 같이 노력해요.

فلنعمل على هذا معا.

이번 납품 것만 해결되면 회사도 잘 풀릴 거고

إذا أنهينا عملية التسليم هذه وحسب، سيصبح وضع الشركة أفضل.

우리 일도 다 잘될 거예요.

وسيتحسن كل عملنا نحن أيضا.

당신은 나만 믿으면 돼요. 사랑해요.

كل ما عليك هو الوثوق بي. أحبك.





شرح التعبير

يمكن تقسيم تعبير اليوم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية

الأول / 다 : تأتي في موقع الحال وتعني "كل شيء".

الثاني / 잘 되다: تتكون من كلمتين وهما "잘" التي تعني "جيدا"، والفعل "되다" الذي يعني "يصبح"، وتعني "سيكون بخير"، ويمكن استخدامها مع الأشياء والظواهر ومجريات الأمور.

الثالث /을 거예요: تصريف يأتي مع الأفعال ليشير إلى زمن المستقبل.

ويُعني التعبير كله "سيصبح كل شيء بخير" . ويُستخدم هذا التعبير لطمئنة الطرف الأخر ومنحه بعض الثقة أو الأمل في أن كل شيء سيصبح بخير لذا لا داعي للقلق ولهذا عادة ما تأتي جملة 걱정하지 마세요 قبل أو بعد هذا التعبير، ليصبح المعنى كاملا كل شيء سيكون بخير لذا لا داعي للقلق أو لا تقلق. أما بالنسبة للنهاية "거예요-" فهي تتكون من "것" التي ظهرت هنا بصيغة الاختصار "거"مضاف إليها الفعل "이다" لذا يمكن استخدام كلِ من 을 것이에요 –أو 을거예요بنفس المعنى. بيد أنه يَكثُر استخدام التعبيرِ الثاني في الحوار. وعند الرغبة باستخدام هذه النهاية بصيغة البنامال أو التباسط في الحوار يمكن أن نقول 을거야.





شرح الأمثلة

가.나 이 번에 성공했으면 좋겠네요!

나.걱정하지 마세요. 다 잘 될거예요.

أ.يجب أن أنجح هذه المرة في الاختبار.

ب.لا داعي للقلق. سيصبح كل شيء بخير.

가.검사 결과가 양성으로 나올까 봐 걱정이에요.

나.걱정하지 마. 다 잘 될 거야.

أ.أشعر بالقلق من أن تكون نتيجة التحاليل إيجابية.

ب.لا تقلقِ. سيصبح كل شيء بخير.

و"검사" تعني اختبار أو تحليل ويُشار إلى نتيجة الاختبار بكلمتي 양성أو 음성 . تعني “음성”سلبية، ونتيجة سلبية تعني أن المرض غير موجود و تعني “양성” إيجابية ما يعني أن صاحب التحليل مريض.

지금 상황이 많이 어려운 걸 알지만 조금만 더 버티면 다 잘 될 거야.

أعرف أن الوضع صعب حاليا، ولكن سيصبح كل شيء بخير إذا تحملت أكثر قليلا.

버티다 هنا يعني تتحمل... ويكثر استخدامها هكذا “조금만 더 버티다” يعني تحمل أكثر قليلا.



