وائل فهمي: لديّ نظرة إيجابية عن كوريا منذ الطفولة

السيد/ "وائل فهمي" مصريّ مقيم في سيول، وقد جاء إلى كوريا أولا منذ أكثر من 10 سنوات للدراسة في مرحلة البكالوريوس، ثم الماجستير، ثم قام بأنشطة متعددة، حيث يعمل حاليا مترجما في إحدى سفارات الدول العربية في سيول، كما يستمر في ممارسة هوايته المتمثلة في العزف على الطبل والغناء ضمن إحدى الفرق الموسيقية في كوريا.

ويحكي الأستاذ "وائل" في مقابلة مع القسم العربي عن أول مرة تعرف فيها عن كوريا ويقول إن لديه نظرة إيجابية عن كوريا منذ طفولته، ويتحدث عن كيفية دراسته للغة الكورية عن طريق دروس نظمتها منظمة "كويكا"، والتي عن طريقها حصل على منحة للدراسة في كوريا، كما يحكي عن تجربته في العمل كمرشد سياحي للكوريين في مصر، وعن تجربته في العمل كمترجم طبي للعرب في المستشفيات الكورية.

أيضا يتحدث عن موضوع أطروحته لرسالة الماجستير التي تناولت صورة العالم العربي في الإعلام الكوري، ويقول إنه وجد أن وسائل الإعلام الكورية الناطقة باللغة العربية تنشر أخبارا أكثر إيجابية، بينما تركز وسائل الإعلام الناطقة باللغة الكورية على الإخبار الأكثر سلبية.

وبناء على خبرته كمرشد سياحي وعلى الحياة في كوريا، يعطي بعض النصائح والمعلومات القيّمة للعرب الذين يودون السفر والسياحة في كوريا.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



