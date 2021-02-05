ترشيح فيلم ميناري لجائزة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان القفاز الذهبي

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بعد فوزه بالعديد من الجوائز في المهرجانات الدولية مؤخرا، تم ترشيح فيلم "ميناري" الكوري لجائزة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان القفاز الذهبي، مُجدِدا موجة الأفلام الكورية التي اجتاحت العالم بفوز فيلم "الطفيلي" بـ4 جوائز في حفل توزيع جوائز الأوسكار في العام الماضي.

ويتناول فيلم "ميناري" الذي أخرجه "لي آيزاك جونغ"، وهو مخرج أمريكي من أصل كوري، قصة أسرة كورية هاجرت إلى الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، بناء على قصة حقيقية للمخرج.

وكشفت جمعية المراسلين الأجانب في هوليوود التي تشرف على جائزة القفاز الذهبي السينمائية يوم الأربعاء الماضي عن الأفلام الخمسة المرشحة لفئة أفضل فيلم أجنبي في الدورة الـ78 من جوائز القفاز الذهبي، من بينها فيلم "ميناري".

وقد فازت الممثلة الكورية "يون يوه جونغ" التي أدت دور البطولة في فيلم "ميناري"، بـ20 جائزة، منها جائزة أفضل ممثلة مساعدة، لكنها للأسف لم تُرشح لجوائز القفاز الذهبي.

ومن المقرر أن تقام مراسم توزيع جوائز القفاز الذهبي التي تعد من أهم جوائز السينما في الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع جوائز الأوسكار، يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر عبر شبكة "إن بي سي" والإنترنت بسبب جائحة كورونا.

ويدور فيلم "ميناري" حول الجيل الأول من المهاجرين من كوريا الجنوبية للولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، وهم يسعون إلى تحقيق حلمهم الأمريكي. وقد شارك في التمثيل كل من الممثل "ستيفن يون" الأمريكي ذي الأصل الكوري، والممثلتين الكوريتين "هان ييه ري" و"يون يوه جونغ".

وبرز الفيلم كمنافس قوي في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر عقده في أبريل القادم، خاصة في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل تمثيل، منذ فوزه بجائزتي لجنة التحكيم والجمهور في مهرجان "صن دانس" السينمائي في العام الماضي، كما فاز الفيلم بعشرات الجوائز من مختلف دوائر النقاد السينمائيين والمهرجانات، بما في ذلك جمعية النقاد السينمائيين في كارولاينا الشمالية، ودائرة النقاد السينمائيين في فلوريدا، بالإضافة إلى مهرجان كابري هوليوود الدولي للأفلام.

ورغم ترشيح فيلم "ميناري" لأفضل فيلم أجنبي في مهرجان القفاز الذهبي، إلا أن هناك جدلا في الولايات المتحدة حول السبب في اقتصار الفيلم على فئة أفضل فيلم أجنبي بدلا من فئة أفضل فيلم، وذلك نظرا لأن الشركة المنتجة للفيلم، وهي شركة "بلان بي"، هي شركة أمريكية، كما أخرجه مخرج أمريكي، وشارك فيه عدد من الممثلين الأمريكيين.

وبموجب لوائح جمعية الصحفيين الأجانب في هوليوود، يتم تصنيف الأفلام التي تقل نسبة الحوار فيها باللغة الإنجليزية عن 50% على أنها أفلام أجنبية.