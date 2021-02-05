الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الكورية المحتجزة في إيران

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء الماضي عن الإفراج عن جميع أفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية، التي استولت عليها قوات الحرس الثوري الإيراني في شهر يناير الماضي في مياه الخليج، ما عدا ربان الناقلة.

ورحبت وزراة الخارجية الكورية بالقرار الإيراني، ودعت الحكومة الإيرانية إلى بذل كل ما في وسعها للإفراج عن الناقلة المحتجزة وربانها في أسرع وقت ممكن.

وقال "سعيد خطيب زاده" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء الماضي إنه بناء على طلب من الحكومة الكورية، فإن إيران قررت اتخاذ إجراءات إنسانية تجاه طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة بتهمة التسبب في تلوث بيئي في المياه البحرية الإيرانية، وأنه تم السماح لطاقم الناقلة الكورية بمغادرة إيران.

وأوضحت الوزارة الكورية أن إيران أخبرت الجانب الكوري بقرارها بالإفراج عن طاقم الناقلة الكورية في مكالمة هاتفية جرت يوم الثلاثاء الماضي بين نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" ونظيره الإيراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي".

وقالت الحكومة الإيرانية إن قضية الناقلة الكورية وربانها لا تزال قيد المراجعة، مشيرة بذلك إلى أنها ستستمر في احتجاز الناقلة وربانها إلى أن يتم الانتهاء من الإجراءات القضائية، وتعهدت بضمان التعامل الإنساني مع ربان الناقلة وتوفير المساعدة القنصلية الكافية له.

ويتكون طاقم ناقلة النفط الكورية من 20 عضوا، منهم 5 من كوريا الجنوبية، و11 من ميانمار، و2 من إندونيسيا، و2 من فيتنام.

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني قد احتجزت ناقلة النفط الكورية الجنوبية "إم تي هانكوك كيمي" التي كانت تنقل شحنة من المواد الكيميائية من السعودية إلى الإمارات، يوم الرابع من شهر يناير الماضي في المياه القريبة من مضيق هرمز.

وادعت إيران أنها احتجزت الناقلة الكورية بتهمة التسبب في تلويث البيئة بشكل متكرر في المياه الإيرانية، نافية وجود أي رابط بين مسألة الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية واحتجاز الناقلة.

لكن في المقابل قالت الشركة المالكة للناقلة إن الناقلة خضعت للفحص الروتيني السنوي وأنها خضعت أيضا لفحص دقيق قبل 3 أشهر، مشيرة بذلك إلى أن إيران لديها غرض آخر من احتجاز الناقلة الكورية.

الجدير بالذكر أنه يوجد مبلغ 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية مجمدة في البنوك الكورية بناء على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.

ويقول المراقبون إن احتجاز إيران للناقلة الكورية يمكن تفسيره من الناحية السياسية على أنه يستهدف فرض ضغوط للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في ظل انطلاق حكومة جديدة في الولايات المتحدة واحتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع طهران.