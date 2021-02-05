نادي أولسان لكرة القدم يشارك في كأس العالم للأندية في قطر

ⓒ YONHAP News

غادر نادي أولسان هيون ديه الكوري لكرة القدم البلاد يوم الجمعة الماضي متوجها إلى دولة قطر ليشارك كبطل آسيا في منافسات كأس العالم للأندية لعام ألفين وعشرين التي تم تأجيل موعدها الرسمي في شهر ديسمبر من عام ألفين وعشرين بسبب التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وإلى جانب فريق أولسان هيون ديه الكوري، تأهل للمشاركة في مونديال الأندية في هذا العام الاستثنائي كل من النادي الأهلي المصري، بطل أفريقيا، وبايرن ميونيخ الألماني بطل أوربا، وتيجريس بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وانطلقت المنافسات يوم أمس وستستمر حتى الرابع عشر من هذا الشهر ونتمنى للفريقين الكوري والمصري خاصة نتائج ممتازة إن شاء الله.