ⓒ Intl. WeLoveU Foundation

منذ العام الماضي تعاني مختلف دول العالم من تداعيات أزمة كورونا، خاصة الدول المستضيفة للاجئين التي يعاني مواطنوها أيضا إلى جانب اللاجئين من صعوبات ضخمة في القيام بالأنشطة الحياتية والاقتصادية.

وتضامنا معهم، قدمت الجمعية الدولية " We love you" أي "نحن نحبك" التي ترأسها السيدة الكورية "جانغ كيل جا" كمية من منتجات الوقاية من الوباء وتكاليف علاج المرضى المصابين بالأمراض المستعصية من أجل مساعدة اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن والفئات المهمشة هناك.

يذكر أن جمعية " We love you" عبارة عن جمعية خيرية دولية تعمل كجمعية متعاونة مع إدارة التواصل العالمي للأمم المتحدة في مختلف المجالات، بما في ذلك إنقاذ الطوارئ ومكافحة الفقر والمجاعة وتأمين الماء والنظافة ودعم التعليم وحفظ البيئة.

وأقامت الجمعية الكورية مراسم خاصة لتقديم سبعمائة وسبعٍ وأربعين وحدة من منتجات الوقاية الوبائية وعشرين مليون وون كوري من تكاليف علاج المرضى المصابين بالأمراض المستعصية بحضور سعادة السفير الأردني في كوريا "عادل العضايلة" وزوجته ورئيسة وأعضاء مجلس الإدارة للجمعية الكورية.

وقالت السيدة جانغ إنه يسرها تقديم هذا الدعم رغم الأوضاع الصعبة الناتجة عن الجائحة المميتة، مؤكدة أنها ستستمر في تقاسم الحب والمساعدة في المستقبل أيضا.

ومن جانبه قال السفير الأردني إن الجمعية قدمت الدعم الضروري اعتمادا على التعاون الوثيق مشيرا إلى أن حب وكرامة جمعية " We love you" التي تساعد مختلف دول العالم يمثل نموذجا مثاليا دائما.

كما أعرب عن جزيل الشكر قائلا إن مساعدة الجمعية ستسهم في بناء عالم يحب الجميع أن نعيشه. تجدر الإشارة إلى أن وحدة منتجات الوقاية الوبائية تضم عددا من المستلزمات الضرورية الحيوية وإدارة النظافة الشخصية بما في ذلك كمامات ومعقمات للأيدي ومنتجات نسائية وغيرها.

ومن المقرر أن يتم تسليمها إلى سبعمائة وسبع وأربعين أسرة من اللاجئين والضعفاء اجتماعيا في الأردن بواسطة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تشرف على أعمال دعم اللاجئين السوريين هناك.

وقد ظلت الجمعية الكورية تقدم مساعدات إلى الأردن منذ عام ألفين وسبعة عشر، حيث كانت تنظم كل عام مسابقة للمشي وعرضا غنائيا وغيرها من الفعاليات السنوية من أجل تقديم تبرعات مالية خاصة لمساعدة اللاجئين والضعفاء اجتماعيا في الأردن.