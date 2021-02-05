



شهدنا مؤخرا صدور كتاب جديد بعنوان "السفر إلى مصر والذي نستمتع به أولا من المنزل" ليصبح أول كتاب كوري متخصص في السفر إلى مصر.

يضم الكتاب الكثير من المعلومات الضرورية للإعداد للسفر والقيام به، بما في ذلك طرق السفر وأماكن الإقامة والمعالم الأساسية ونصائح السفر.

لؤلؤة: مؤلف الكتاب هو " تشيه دون كُن" الذي يعمل حاليا مدرسا في مدرسة "دال صو" للهندسة بمدينة ديغو الكورية. وفي الكتاب يقدم كيفية معايشة مصر بطرق مختلفة، ويقترح عددا من طرق السفر الحقيقية، كما يشرح بعض تجارب التفاعل مع السكان المحليين التي عاشها في أثناء سفره مما زاد من الشعور الحقيقي والحي بالواقع.

وبناء على هذا الكتاب، يبدأ السفر إلى مصر من خلال الوصول إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، حيث يتكون من سبعة فصول عن القاهرة وأسوان وأبو سمبل والملاحة البحرية السياحية عبر نهر النيل وشرق الأقصر وغرب الأقصر والغردقة. ويضم عددا من المقالات التي كتبها أولئك الذين رافقوه في السفر.

واستفادة من تجارب التبادلات التي اكتسبها بواسطة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ومنظمة اليونسكو، إلى جانب تجاربه الشخصية، يدير تشيه حاليا منصة خاصة بعنوان "رحلة مع المدرس" من أجل تقديم معلومات مفيدة، بما في ذلك طرق شراء تذاكر الطيران وحجز الفنادق وكيفية استخدام خريطة غوغل.