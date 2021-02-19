توايس تقيم حفلا غنائيا في اليابان





من المقرر أن تقيم فرقة "توايس" حفلا غنائيا عبر الإنترنت في اليابان في شهر مارس القادم.

وسيتم بث الحفل تحت عنوان "توايس إن واندرلاند" على الهواء مباشرة يوم السادس من مارس من خلال أكبر شركة الهواتف المحمولة في اليابان "إن تي تي دوكومو".

ووفقا لما ذكرته وكالة "جي واي بي" الترفيهية، سيتم دعم الحدث عبر الإنترنت بأحدث التقنيات مثل الواقع المعزز، مما سيتيح فرصة للمعجبين ليستمتعوا بالحفل بشكل أكثر حيوية.

وبعد إلغاء حفلها الغنائي الذي كان من المقرر في قبة طوكيو، بسبب جائحة كورونا، أقامت فرقة "توايس" أول حفل غنائي لها عبر الإنترنت لمعجبيها العالميين في شهر أغسطس من العام الماضي.