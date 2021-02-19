الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

إدراج فرقة لونا النسائية ضمن قائمة بيلبورد بوب إيربلاي

#أخبار الساحة الفنية l 2021-02-10

من أغانى القمة

ⓒ BlockBerry Creative


أصبحت فرقة "لونا" ثاني فرقة نسائية كورية تم إدراجها ضمن قنائمة "بيلبورد بوب إيربلاي" بعد فرقة "بلاك بينك"، حيث احتلت أغنية "ستار" للفرقة الصادرة باللغة الإنجليزية المرتبة الأربعين في القائمة.

وكانت فرقة "بلاك بينك" قد احتلت المرتبة الحادية والعشرين في قائمة "بيلبور بوب إيربلاي" في شهر أكتوبر من العام الماضي بأغنيتها بعنوان "آيسكريم" التي تم إصدارها بالتعاون مع فنانة البوب الأمريكية "سيلينا غوميز".

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;