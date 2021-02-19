إدراج فرقة لونا النسائية ضمن قائمة بيلبورد بوب إيربلاي

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أصبحت فرقة "لونا" ثاني فرقة نسائية كورية تم إدراجها ضمن قنائمة "بيلبورد بوب إيربلاي" بعد فرقة "بلاك بينك"، حيث احتلت أغنية "ستار" للفرقة الصادرة باللغة الإنجليزية المرتبة الأربعين في القائمة.

وكانت فرقة "بلاك بينك" قد احتلت المرتبة الحادية والعشرين في قائمة "بيلبور بوب إيربلاي" في شهر أكتوبر من العام الماضي بأغنيتها بعنوان "آيسكريم" التي تم إصدارها بالتعاون مع فنانة البوب الأمريكية "سيلينا غوميز".