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سفنتين تكشف عن ألبومها الياباني الجديد في أبريل

#أخبار الساحة الفنية l 2021-02-10

من أغانى القمة

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

من المقرر أن تصدر فرقة "سفنتين" ألبومها الياباني الجديد بعنوان "أنت لست وحدك" يوم الأول من شهر أبريل القادم، ويضم هذا الألبوم ثلاث أغنيات.

ويأتي إصدار ألبوم الفرقة الجديد بعد عام من الكشف عن ألبومها الياباني الثاني السابق بعنوان "زهرة ساقطة" في شهر أبريل من العام الماضي.

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