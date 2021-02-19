عودة شايني بألبومها الجديد السابع

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ستعود فرقة "شايني" بإصدار البومها السابع الكامل الجديد بعنوان "لا تتصلي بي" يوم الثاني والعشرين من فبراير الجاري، بعد عامين وستة أشهر من غيابها عن الساحة الغنائية.

ويضم هذا الألبوم الجديد 9 أغنيات ذات خصائص المجالات الغنائية المتنوعة.

وقد أنهى أعضاء الفرقة الثلاثة "أون يو" و"كي" و"مينهو" خدماتهم العسكرية في العام الماضي، فيما مارس عضو الفرقة الآخر "تيه مين" نشاطه كمطرب منفرد وكعضو في فرقة "سوبر إم".