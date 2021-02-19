جهود للتقليل من مشاعر الاكتئاب لدى الطلاب مع قرب موسم التخرج

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في مثل هذا الوقت من كل عام كنا نرى كثيرا من باعة الزهور في محيط مختلف المدارس والجامعات الكورية بمناسبة موسم التخرج. لكن المناخ هذا العام يختلف عن مناخ الأعوام السابقة نتيجة لتفشي وباء كورونا. فقد بدأت مختلف حفلات التخرج من المدارس والجامعات تقام حاليا ولكن بشكل أكثر هدوءا من الماضي، حيث يتم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. والآن نرى تبريكات الآباء والطلاب عبر شاشات الفيديو. لكن باقات الزهور الملونة والجميلة التي يقدمها المدرسون للخريجين كانت تجعل مناخ حفلات التخرج مميزا.

لهذا قرر الاتحاد الكوري لتجار الزهور تقديم كمية من الزهور إلى بعض الخريجين من أجل مساعدتهم على التغلب على مشاعر الاكتئاب في حفلات التخرج. ويجيء ذلك فيما تعاني مختلف مزارع الزهور من ركود غير مسبوق بسبب أزمة كورونا، حيث تم إلغاء معظم المهرجانات والحفلات. ورغم هذه الصعوبة فإنهم يواصلون الجهود لنشر ثقافة الزهور في البلاد. من المؤكد أن جميع القطاعات تقريبا تعاني هذه الأيام من صعوبات اقتصادية في ظل الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، ولكن إذا استمرت هذه الجهود للتعاون والتضامن فسوف نحقق التعافي في أسرع وقت ممكن.