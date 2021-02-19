عرض افتراضي للفرقة الغنائية إيتزي بمناسبة رأس السنة القمرية





لم يتبق سوى يومين على عيد "سول" أو عيد رأس السنة الجديدة القمرية. وبهذه المناسبة تقدم الفرقة الغنائية "إيتزي ITZY " جاذبية السياحة الكورية إلى محبيها في أنحاء العالم باستخدام صورها الرمزية. وتنظم مؤسسة السياحة الكورية فعالية خاصة للترويج للسياحة الكورية عن بعد باستخدام صور الفرقة الرمزية في منصة الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد من الواقع المعزز "زيبيتو ZEPETO " بدءا من هذا الأسبوع وحتى إجازة العيد التي تستمر حتى الأحد القادم.

تجدر الإشارة إلى أن الفعالية تقام بالتعاون بين المؤسسة الكورية وشركة "نيفر زات" 네이버제트 التي تدير المنصة، وهي لا تستهدف فقط جيل الشباب الدوليين الذين يعتبرون الفئة الرئيسية لمستخدمي المنصة، بل وأيضا المهتمين بموجة الثقافة الكورية "هالليو". وتتميز الفعالية بإثارة المتعة من خلال تقديم أنشطة افتراضية خاصة بعيد سول الكوري التقليدي إلى زوار المنصة، ومنها فيديو السفر الافتراضي إلى كوريا تحت شعار "اشعر بإيقاع كوريا الافتراضية" الذي تشارك فيه صور رمزية ثلاثية الأبعاد لأعضاء فرقة "إيتزي".

تجدر الاشارة الى أن هذا الفيديو ينقل رسالة تدعو إلى زيارة كوريا الافتراضية عبر المنصة في ظل عدم إمكانية زيارتها بالفعل بسبب جائحة كورونا، وتبلغ مدته حوالي نصف دقيقة، وقد تم إنتاجه بأربع لغات أجنبية بما فيها الإنجليزية. وبدءا من اليوم يمكن مشاهدة الفيديو عبر قناة مؤسسة السياحة الكورية على يوتيوب وحسابها وحساب "زيبيتو" على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين أهم الأنشطة لقاءٌ بين الصور الرمزية لفرقة إيتزي ومحبيها حيث سيقام في حديقة نهر هان الافتراضية خلال يومي الثالث عشر والرابع عشر من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء عرض الصور الرمزية للفرقة الكورية ومحبيها، وفيديو "اشعر بإيقاع كوريا الافتراضية"، كما سيلتقطون صورا تذكارية مع بعضهم البعض إلى جانب الاستمتاع بمختلف الأنشطة الافتراضية في حديقة نهرالهان بما في ذلك ركوب القوارب والتزلج. ايضا بمناسبة حلول عيد سول سيتم عرض صور رمزية خاصة للفرقة وهي ترتدي الملابس الكورية التقليدية "هانبوك"، وبعض برامج المعايشة الافتراضية بما في ذلك تناول طبق العيد "حساء كعك الأرز" والمشروبات الكورية التقليدية "شيك هيه 식혜 " ردا على جميل محبيها.

وسوف يتم اختيار الملابس الكورية التقليدية التي سترتديها الصور الرمزية لأعضاء الفرقة من خلال تصويت المحبين في فعالية اختيار الملابس التي بدأت أمس وتستمر حتى يوم الثاني عشر من هذا الشهر. وتهدف المؤسسة الكورية إلى الترويج للملابس الكورية التقليدية "هانبوك" بين المستهلكين المستقبليين، والتسويق المسبق للقاء مع محبي الفرقة من خلال تنظيم الفعالية التي يشارك فيها المستهلكون بأنفسهم.