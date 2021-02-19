إشادة عالمية بالكمامات الطبية كورية الصنع

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كتب أحد كبار العلماء في مجال الأمراض المعدية، وهو "إيريك فيغل دينغ 에릭 페이글딩"، الذي يعمل أستاذا في جامعة هارفارد الأمريكية، تغريدة مؤخرا على حسابه الخاص على تويتر، يقول فيها إن أفضل الكمامات التي أحب ارتداءها هي الكمامات كورية الصنع برقم كي إف أربعة وتسعين. وقال إنه إذا ارتدى كمامة كورية الصنع، فإنه يشعر بالراحة والأمان عندما يتكلم لأن المساحة بين الفم والكمامة واسعة. وتم تقاسم هذه التغريدة أكثر من ألف مرة لتلقى استجابة كبيرة.

كما رشحت الكاتبة المتخصصة في الصحة في جريدة نيويورك تايمز "تارا باكور بوب 타라 파커 포프 " الكمامات كورية الصنع في مقالة كتبتها في عددها الصادر يوم الحادي والعشرين من الشهر الماضي قائلة إنها أكثر الكمامات التي تحبها جدا. وأضافت أنه عندما سألت عميد الدراسات العليا للصحة في جامعة براون الأمريكية، أجاب بأن الكمامات الطبية "إن خمسة وتسعين N95" هي الأفضل، ولكن من الأفضل أن نتنازل عنها من أجل الطواقم الطبية وتكفي الكمامات "كي إف أربعة وتسعين" للناس العاديين. وتلقى الكمامات الكورية الصنع رواجا كبيرا في أمريكا هذه الأيام. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع الاهتمام بها هناك إلى الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن".

فبعد تأزم جائحة كورونا، أصبح ارتداء الكمامات يخضع لجدل سياسي، حيث أصر الرئيس السابق "دونالد ترامب" ومؤيدوه على عدم نفع ارتداء الكمامات، بينما أكد مؤيدو الحزب الديمقراطي الأمريكي على ضرورة ارتدائها. وعندما تولى الرئيس "بايدن" السلطة في العشرين من الشهر الماضي بدأ يغير عددا من السياسات التي مورست في فترة الرئيس السابق "ترامب" ومنها مسألة ارتداء الكمامات. ويقود بايدن حملة بنفسه لارتداء الكمامات، حيث كتب تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثين من الشهر الماضي يقول فيها "دعونا ننقذ الحياة من خلال ارتداء الكمامات". كما ألزم الناس بارتداء الكمامات عند استخدام وسائل المواصلات العامة هناك. واستجابة له، كتبت وسائل الإعلام الأمريكية عددا كبيرا من المقالات ذات العلاقة بالكمامات، بما في ذلك صحيفةُ نيويورك تايمز وصحيفة واشنطن بوست وسي بي إس ويو إس إيه توداي وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية البارزة، والتي توصي باستخدام الكمامات رقم "كي إف أربعة وتسعين". وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي قدمت قناة "سي بي إس" نتائج اختبار أداء الكمامات الذي أجراه المركز الوطني الأمريكي للمعلومات عن الأحياء، حيث قالت إن كفاءة الكمامات "كي إف أربعة وتسعين" تساوى كفاءة الكمامات "إن خمسة وتسعين" تقريبا.

وفي لقاء أجراه مع إذاعة "إن بي آر" الأمريكية، رشح الأستاذ" ستيفن موس 스티븐 모스 " الإخصائي في الأمراض المعدية في جامعة كولومبيا كمامات "كي أربعة وتسعين" مؤكدا على أن هناك عددا من الكمامات الصينية الزائفة، ولهذا من المهم ارتداء الكمامات "كي إف أربعة وتسعين" كورية الصنع. وتتشابه أسباب توصية وسائل الإعلام والخبراء باستخدام الكمامات كورية الصنع تقريبا، وتتمثل في حسن الكفاءة وسهولة الشراء وحسن الشعور خلال الارتداء. وقال الأستاذ بيغل دينغ إن الكمامات الكورية مريحة جدا لدرجة أنه ينسى حقيقة ارتدائه لها.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن أكبر مزايا الكمامات "كي إف أربعة وتسعين" هي تساوي كفاءتها مع الكمامات "إن خمسة وتسعين" وسهولة شرائها، كما أنها رخيصة لدرجة أنه يمكن رميها بعد الاستخدام مرة واحدة فقط.