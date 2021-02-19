ترقب لتفتح زهور الفرستية والأزاليا في فصل الربيع

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مع قرب انتهاء فصل الشتاء وقرب حلول فصل الربيع من المتوقع رؤية أهم الزهور الربيعية وهي زهور الفرستية والأزاليا بشكل مبكر بثلاثة أو أربعة أيام هذا العام بالمقارنة مع الأعوام السابقة. وسوف يبدأ تفتح زهور الفرستية في جزيرة جيجو الواقعة اقصى جنوب البلاد يوم الثاني عشر من شهر مارس القادم، وسوف نرى زهور الفرستية والأزاليا معا في سيول أيضا في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

يذكر أن أكثر العوامل التي تؤثر على تفتح الزهور الربيعية هي درجات الحرارة في شهري فبراير ومارس من كل عام. وإذا ارتفعت درجات الحرارة تتفتح الزهور مبكرا ولكن إذا اشتدت البرودة الحاسدة لقدوم الربيع، يتأخر تفتحها. ومن المتوقع أن يشهد هذا العام عددا من الأيام المعتدلة نسبيا مقارنة مع الأعوام السابقة. حيث يمكن أن تتفتح زهور الأزاليا التي تخبرنا بقدوم الربيع بشكل مبكر قبل الزهور الأخرى في الثاني عشر من الشهر القادم في جزيرة جيجو ومدينة بوسان.

ومن المتوقع أن تتفتح زهور الأزاليا القرنفلية الساحرة في الثالث عشر من نفس الشهر في جيجو. وعادة تصل الزهور الربيعية إلى ذروتها بعد مرور حوالي أسبوع واحد على بدء تفتحها. ولهذا من المتوقع الأستمتاع بزهور الفرستية والأزاليا المتفحة تماما معا في سيول من نهاية شهر مارس القادم.