انطلاق حملة التطعيم بلقاحات كورونا في كوريا الجنوبية

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تخطط هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا لتحديد قائمة بأسماء الذين سيتلقون تطعيمات مضادة لفيروس كورونا حتى يوم التاسع عشر من فبراير الجاري استعدادا لانطلاق حملة التطعيم يوم السادس والعشرين من فبراير، وذلك بعد أن وافقت وزارة سلامة الغذاء والدواء على استخدام لقاح "أسترازينيكا" يوم الأربعاء الماضي.

وقد تمت الموافقة على استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد 37 يوما من الاختبارات التي أجرتها لجنة التقييم النهائي التابعة للوزارة. وبهذا، أصبح لقاح "أسترازينيكا" أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يحصل على موافقة على استخدامه في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية توريد 1.5 مليون جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" تكفي لتطعيم 750 ألف شخص، إلى كوريا الجنوبية يوم الرابع والعشرين من فبراير الجاري وعلى مراحل.

وستبدأ حملة التطعيم بهذا اللقاح بعد أن حددت لجنة التطعيمات التابعة لهيئة مكافحة الأمراض والوقاية قائمة متلقي التطعيم وجدوله الزمني.

ومن أكثر مزايا لقاح "أسترازينيكا" أنه لا يحتاج إلى تبريد مكلف مثل اللقاحات الأخري، حيث يجب أن يخزن لقاح "فايزر" في درجة 70 مئوية تحت الصفر، ويمكن تخزينه في المبردات لمدة خمسة أيام فقط.

وبموجب خطة هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها، سيتلقى 776 ألفا و900 شخص مكلفون في مستشفيات ومراكز التمريض، بالإضافة إلى الأطقم الطبية، لقاحات كورونا خلال الربع الأول من هذا العام.

وجاء هذا القرار بالموافقة على استخدام لقاح "أسترازينيكا" مع الأخذ في الاعتبار رأي الخبراء الخارجيين الذي يرى أنه من المقبول إعطاء اللقاح للبالغين من جميع الأعمار، وبشرط أن تقدم شركة "أسترازينيكا" للحكومة الكورية نتائج الاختبارات السريرية الثالثة للقاح الجارية حاليا.

وقالت لجنة التقييم النهائي التابعة لوزارة سلامة الغذاء والدواء إن نتائج تقييمها تفيد بأن اللقاح لا يتسبب في تأثيرات خطيرة على كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وفيما يخص الفاعلية، كشفت اللجنة عن أن معدل فاعلية لقاح "أسترازينيكا" يبلغ 62%، لكنها نصحت بتعطيم المسنين بحذر.

وبالموافقة على استخدام لقاح "أسترازينيكا"، ستواجه أزمة كورونا في كوريا الجنوبية نقطة تحول، لكن مازال هناك قلق من احتمال تعرض كبار السن لتأثيرات سلبية من هذا اللقاح، لأن عددا من الدول الأوربية لم تتخذ قرارا بشأن السماح بتطعيم المسنين به، بعد أن تدهورت سمعته خوفا من سلامته.