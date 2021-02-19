(4) 맘대로 해요

Seo-yeon: 미쳤어요？

هل جننت؟

Jae-hoon: 미치기 일보 직전.

أنا على وشك أن أجن.

Seo-yeon: 이거 놔요.

اتركني.

Jae-hoon: 약속하면 놔줄게요. 이따 밖에서 만나요..

سأتركك إذا وعدتيني. فلنتقابل في الخارج بعد قليل.

Seo-yeon: 맘대로 해요. 난 안 나갈 거니까.

افعل ما تريد. فأنا لن أذهب.





شرح التعبير

يتكون التعبير من جزئين اثنين

الأول 맘대로 : تأتي في موقع الحال وهي اختصار لـ마음대로 وتعني كما يحلو لك أو كما تريد

الثاني해요: تصريف للفعل لكوري 하다 ، ويأتي هنا بصيغة الأمر.

يستخدم هذا التعبير في عدة حالات. على سبيل المثال: عند الشعور بالغضب بعد التوجه بالنصيحة لشخص ما وعدم استماعه لها. وأيضا عندما يطلب أحدهم المساعدة في اتخاذ قرار ما. واستخدم التعبير في المقطع بمعنى "افعل ما يحلو لك لأنني لا أهتم".





شرح الأمثلة

가.이거 살까 말까? 좀 비싸기는 하지만 꼭 갖고 싶었거든.

나.맘대로 해.

أ.هل أشتري هذا أم لا؟ إنه غالي قليلا ولكنني فعلا أرغب به.

ب.افعل ما تريد.

가.걱정해 주시는 건 감사한데 저는 생각이 좀 달라요.

나.맘대로 해요.

أ‌. شكرا على تفكيرك بي ولكنني أفكر بشكل مختلف.

ب‌. أفعل ما تريد.

나 더 이상 귀찮게 하지 않을테니까 니 맘대로 해.

أنا لن أزعجك بعد الآن، لذا افعل ما تريد.

다른 사람 의견에 신경쓰지 말고 내 맘대로 해요.

لا تهتم بآراء الأخرين وافعل ما تريد.



