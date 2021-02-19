زيادة خدمات توصيل الأطعمة عبر الإنترنت جراء تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي

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اتضح أن حجم خدمات الأطعمة المتداولة في التسوق بالأجهزة المتنقلة زاد زيادة كبيرة في كوريا نتيجة لطول البقاء في البيوت جراء تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. وطبقا لما جاء في تقرير بعنوان "توجه التسوق عبر الإنترنت لعام 2020" أعدته هيئة الإحصاءات الوطنية مؤخرا، بلغت قيمة خدمات توصيل الأطعمة عبر الإنترنت سبعة عشر تريليونا وثلاثمائة واثنين وثمانين مليارا وثمانمائة مليون وون في العام الماضي لتزيد بمقدار تسعة وسبعين بالمائة بالمقارنة مع العام السابق. ومنها ستة عشر تريليونا وخمسمائة وتسعة عشر مليارا وسبعمائة مليون وون من قيمة تداول خدمات توصيل الأطعمة باستخدام الأجهزة المتنقلة. وزاد إجمالي حجم تداول خدمات التسوق عبر الإنترنت في العام الماضي بخمسة وعشرين بالمائة مقارنة مع العام الأسبق ليبلغ مائة وثمانية تريليونات وستمائة وثمانية وثمانين مليارا وثلاثمائة مليون وون.

تجدر الإشارة إلى أن تجاوز هذا الرقم لمستوى مائة تريليون وون يجيء لأول مرة. وكانت خدمات توصيل الأطعمة هي أكثر خدمات التسوق المتداولة عبر الأجهزة المتنقلة، وهو ما يعني أن أكثر القطاعات تكلفة التي أنفق الكوريون فيها وهم يتسوقون بهواتفهم الذكية، قطاع خدمة توصيل الأطعمة. وحسب ترتيب قطاعات التسوق المتداولة عبر الأجهزة المتنقلة، احتلت خدمة توصيل الأطعمة خمسة عشر بالمائة، وخدمة توصيل المنتجات الغذائية والمشروبات ثلاثة عشر بالمائة، والأدوات الإلكترونية المنزلية وأجهزة الاتصالات أحد عشر بالمائة، والمستلزمات الحياتية تسعة بالمائة. خاصة زادت قيمة خدمات توصيل الأطعمة المتداولة عبر الأجهزة المتنقلة من أربعة تريليونات وسبعمائة وثلاثة وسبعين مليار وون في عام ألفين وثمانية عشر، إلى تسعة تريليونات وثمانمائة وسبعة وسبعين مليار وون. وفي العام الماضي ارتفعت لتبلغ ستة عشر تريليون وون. وفي ظل استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي طوال العام الماضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ارتفعت القيمة من أربعة تريليونات وأربعمائة وثلاثة وستين مليار وون في الربع الثالث من نفس العام إلى خمسة تريليونات ومائة وواحد وثمانين مليار وون في الربع الرابع.

يذكر أن القيمة المتداولة في الربع الأخير من العام الماضي وحده تجاوزت إجمالي القيمة المتداولة السنوية في عام ألفين وثمانية عشر.