اهتمام محبي الأيدول حول العالم بالقضايا الاجتماعية والبيئية

ⓒ Big Hit Entertainment

بدأ محبو أغاني الكي بوب في مختلف أنحاء العالم يتعاونون معا في إنقاذ الكرة الأرضية من أزمتها. فبعد أن ظل جيل الشباب من محبي الأغاني الكورية يصدرون صوتا فعالا من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، بدؤوا الآن في ممارسة حراك المناخ. واستلهاما من اهتمام نجوم الكي بوب بالمجتمع وأعمالهم الخيرية، يقومون بأنشطة فعالة في مختلف أنحاء العالم. وقد نشرت وكالة رويترز للأنباء يوم الثالث من هذا الشهر مقالة مفصلة حول أنشطة محبي الكي بوب في أنحاء العالم ذات العلاقة بالمناخ والبيئة.

وطبقا للمقالة، تستمر جماعات محبي الكي بوب في القيام بمختلف أنواع الأنشطة بما في ذلك تكوين الغابات بأسماء النجوم الذين يحبونهم أو جمع تبرعات مالية من أجل مساعدة المتضررين من الكوارث المناخية. ومن أهم الأمثلة على ذلك حملة حماية غابة بابوا بإندونيسيا وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين من الفيضانات في الهند، خلال العام الماضي. خاصة قامت ست عشرة جماعة من جماعات محبي الكي بوب في إندونيسيا مؤخرا بجمع حوالي مائة مليون وون من التبرعات من أجل مساعدة السكان في مناطق الزلازل الكبيرة والكوارث التي حدثت في بلادهم.

تجدر الاشارة الى أن ولاية سولاويشي 술라웨시 في غرب إندونيسيا شهدت زلزالا كبيرا في شهر يناير من هذا العام، بينما شهدت منطقة جنوب جزيرة كاليمانتان 칼리만탄 هناك فيضانا كبيرا مما أدى إلى وفاة أكثر من ثمانين شخصا، وتشريد أكثر من ثلاثين ألفا آخرين. وبهذه المناسبة نجح حوالي خمسة وأربعين ألفا من أعضاء نوادي محبي الفرق الكورية مثل بي تي إس، وإكسو، وإن سي تي، وسوبرجونيور، وبلاك بينك، في جمع مائة مليون وون خلال عشرة أيام فقط. وقالت الطالبة الجامعية الإندونيسية "نور الشريفة" التي عرفت بهذه الأنشطة للمحبين الإندونيسيين، إن تدمير الغابات يمثل أحد أسباب حدوث مثل هذه الكوارث، مشددة على أن تغير المناخ أمر يتعلق بنا جميعا. كما أشارت إلى أننا نجرب تلوث الهواء والحرارة الشديدة والفيضانات وحرائق الغابات يوميا. وإذا خلق خير محبي الأيدول تغيرا، فسوف نستمتع بالكي بوب فوق الكرة الأرضية المناسبة للمعيشة.

تجدر الإشارة إلى أن الطالبة نور تدير حاليا حسابا بعنوان "كي بوب فور بلانت Kpop4Planet" حيث تقوم حاليا بحملة لتعريف محبي الكي بوب في جميع أنحاء العالم بقضية تغير المناخ وتشجيعهم على حراك المناخ. كما قدمت الوكالة مثالا كوريا أيضا، حيث قالت كيم نا يون الناشطة في مجال حراك المناخ للمراهقين والتي ترفع حاليا دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن المناخ، إن محبي الكي بوب يعملون الكثير من الأعمال الجيدة بغض النظر عن الحدود الوطنية والأجيال. وأضافت أن اهتمام الكوريين بأزمة المناخ غير كبير نسبيا، لكنها تعمل على إشراك المزيد من محبي الكي بوب من الكوريين في حراك المناخ. وأوضحت وكالة رويترز أن الكي بوب أصبحت ظاهرة عالمية خلال العقدين الماضيين وأن الأعمال الخيرية لنجوم هالليو جعلت محبيهم يهتمون بالقضايا الاجتماعية بما فيها قضية البيئة. وقد سبق لفرقة بلاك بينك أن نشرت فيديو على حسابها الرسمي تدعو فيه محبيها إلى المشاركة في التعامل مع تغير المناخ قبل حلول الذكرى الخامسة على اتفاقية باريس للمناخ في العام الماضي. كما ستتعاون مع السفارة البريطانية في كوريا من أجل زيادة الوعي بتغير المناخ حتى موعد الدورة السادسة والعشرين من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ والتي ستعقد في شهر نوفمبر القادم في المملكة المتحدة. وبهذه المناسبة فسر البروفسور "جون لي" أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا هذه الظاهرة بأنها تشير إلى محبي الكي بوب يعتبرونها ليست مجرد تسلية.