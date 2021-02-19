ارتفاع غير مسبوق في صادرات مخلل الكيمتشي الكوري

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تبين أن قيمة الصادرات من المخلل الكوري التقليدي كيمتشي سجلت رقما قياسيا في العام الماضي. وقد أدى نشر الوعي بتأثير الكيمتشي في زيادة المناعة خلال جائحة كورونا دورا مهما في هذه الزيادة. وقد تم تصدير الكيمتشي إلى حوالي ثمانين دولة حول العالم بما فيها بلدان عربية.

وقالت هيئة الجمارك الوطنية إن قيمة صادرات الكيمتشي بلغت مائة وأربعة وأربعين مليونا وخمسائة وعشرة آلاف دولار في العام الماضي لتزيد بثمانية وثلاثين بالمائة مقارنة مع العام السابق. خاصة تم تصدير الكيمتشي إلى اليابان بقيمة واحد وسبعين مليون دولار ليمثل تسعة وأربعين بالمائة من إجمالي الصادرات، وتلتها أمريكا وهونغ كونغ وتايوان وأستراليا وهولندا. كما صدر بقيمة سبعمائة وثلاثين الف دولار إلى الإمارات ومائتين وثلاثين ألف دولار إلى قطر.

ويرجع السبب في هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع شهرة الكيمتشي بثبات وجذبه اهتماما كطعام مفيد لتعزيز المناعة خاصة بعد تفشي جائحة كورونا.