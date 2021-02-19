فيلم ميناري يفوز بـ10 ترشيحات لجوائز اختيار النقاد









حصل فيلم "ميناري"، الذي تدور قصته حول عائلة كورية مهاجرة كانت تبحث عن تحقيق الحلم الأمريكي في الثمانينيات من القرن الماضي، على ثاني أكبر عدد من الترشيحات لجوائز اختيار النقاد السنوية في الولايات المتحدة.

وأعلنت جمعية نقاد الأفلام يوم الثامن من فبراير أن فيلم المخرج "لي آيزاك جونغ" قد تم ترشيحه في عشر فئات، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل وممثلة مساعدة وأفضل سيناريو، بينما فاز فيلم "مانك" للمخرج "ديفيد فينشر" بـ12 ترشيحاً.

وتأتي هذه الترشيحات المتعددة بعد ترشيح فيلم "ميناري" لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" لهذا العام. وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد السادس والعشرين يوم 7 مارس.

ويتحدث فيلم "ميناري" عن عائلة كورية تنتقل إلى مزرعة نائية في منطقة "أركنسو" في الولايات المتحدة، وتتأقلم مع الحياة هناك في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.