آيزوان تقيم حفلا غنائيا في مارس

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من المقرر أن تقيم فرقة "آيزوان" النسائية حفلا غنائيا عبر الإنترنت يومي الثالث عشر والرابع عشر من مارس القادم. وتجيء إقامة هذا الحفل بعد 6 أشهر من تنظيم حفل الفرقة السابق في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وقد كشفت الفرقة عن ثلاثة ألبومات جديدة في العام الماضي، منها الألبوم الأول الكامل والألبومان المصغران الثالث والرابع، واحتلت بها المرتبة الأولى من حيث إجمالي حجم مبيعات الألبومات الذي بلغ 1.3 مليون نسخة.