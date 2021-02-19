تزايد الطلب علي ماكينات القهوة الآلية مع تنامي ظاهرة المقهى المنزلي

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لم تهرب سوق القهوة المحلية في كوريا من تداعيات جائحة كورونا، وبسبب انخفاض عدد زوار المقاهي بدأت شركة ستاربوكس للقهوة في توصيل مختلف أنواع القهوة، بينما أعاد رئيس شركة إيديا 이디야الكورية للقهوة، التي تدير أكثر من ثلاثة آلاف مقهى في أنحاء العالم، 50% من راتبه. هذه هي ظروف شركات القهوة التي تحتل المركزين الأول والثاني في صناعة القهوة في كوريا، ولهذا لا يمكن وصف الصعوبات التي تواجهها المقاهي صغيرة الحجم في البلاد.

تعد سوق القهوة الكورية ثالث أكبر الأسواق حجما في العالم كله، إلا أنها أصبحت فقيرة بالمقارنة مع أي وقت مضى. ولكن لا يمكن القول إن سوق القهوة المحلية تتدهور مائة بالمائة. في الحقيقة تتمتع ثقافة القهوة في كوريا بازدهار كبير لدرجة تسمية كوريا بجمهورية القهوة، حيث بلغ معدل استهلاك القهوة لكل بالغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسين فنجانا سنويا. كما بلغ حجم سوق المقاهي 4,3 مليار دولار، لتحتل كوريا المركز الثالث عالميا في هذا المجال بعد أمريكا والصين المتميزتين بكثرة عدد السكان. ويُعتقد أن سوق القهوة المحلية قد واجهت ركودا من حيث المبيعات والأرباح في العام الماضي الذي شهد أزمة كورونا، إلا أن حجم السوق سيكبر.

يذكر أنه في هذا العام الذي من المتوقع فيه أن تستمر جائحة كورونا، يعد المقهى المنزلي من أهم الكلمات الرئيسية في سوق القهوة المحلية. فطبقا لشركة ستاربوكس كوريا، زادت مبيعاتها من البُن بنسبة 62% في شهر ديسمبر الماضي الذي تم فيه حظر استخدام المقاهي بسبب تشديد التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وقال مسؤول في الشركة إن زيادة العمل من المنازل وتشديد نظام التباعد الاجتماعي قد أسفر عن انخفاض عدد زوار المقاهي، لكن مختلف أنواع منتجاتها من البُن، بما في ذلك بن القهوة الخالية من الكافيين، قد حظيت بشعبية. بالرغم من ذلك لم تُرضِ خدمة توصيل القهوة رغبات المستهلكين في جمهورية القهوة على نحو كاف، حيث تم توسيع المقهى المنزلي من مجرد كوب قهوة إلى ماكينة القهوة الجيدة.

وقد فازت ماكينات القهوة الآلية وشبه الآلية التي تصنع قهوة إسبرسو، برواج كبير في العام الماضي، لتؤكد على حب عشاق القهوة مرة أخرى. وطبقا لما قالته الصناعة ذات الصلة، فقد زاد حجم سوق ماكينات القهوة بنسبة 25% في العام الماضي بالمقارنة مع العام الأسبق. وتوقع مسؤول في شركة بريفيل 브레빌 أن يستمر اهتمام الكوريين بالمقاهي المنزلية تزامنا مع زيادة عدد الأسر المكونة من شخص واحد وزيادة الاستهلاك من أجل الرضاء الشخصي.

وأضاف أيضا أن زيادة عدد المستهلكين الراغبين في شراء ماكينات القهوة الممتازة وصغيرة الجحم ذات الوظائف المتقدمة، حتى ولو كانت أسعارها مرتفعة، تؤدي إلى زيادة الطلبات على ماكينات القهوة. وتوقع هذا المسؤول ألا تهدأ موجة نمو سوق القهوة المحلية هذا العام، بل ستتحرك بشكل ديناميكي.