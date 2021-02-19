ⓒ LBStech

سنتعرف على شركة "إل بي إس تِك" التي طورت نظاما أساسيا للهاتف الجوّال يوفر الراحة لمستخدمي الطريق المعرضين للخطر، بمن في ذلك الأشخاص ضعاف البصر.





"لي سي وان" مدير التنفيذي:

تنتج شركة "إل بي إس تِك LBS Tech" منصات مفيدة تساعد المكفوفين والمعاقين جسديا على التنقل وطلب الأشياء والدفع بطريقة أكثر ملاءمة. عادة يتم استدعاء سيارات الأجرة للمعاقين لإنزال الركاب في الأماكن المخصصة، ولذلك يمكنهم العودة إلى منازلهم بسرعة. لكن سيارات الأجرة الأخرى قد تكون مختلفة. سمعت أن سيارة أجرة أنزلت شخصا كفيفا على بعد خمسة أمتار فقط من المكان المفترض، وقد تجول ذلك الشخص لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتمكن من العودة إلى المنزل. بشكل عام، قد لا تكون معلومات الموقع مهمة جدا، ولكنها قد تكون بالغة الأهمية للمعاقين. وقد قررت إنشاء تطبيق سهل الاستخدام يساعد المعاقين.

عمل السيد "لي" سابقا في شركات كبيرة في كوريا، مثل سام سونغ وإل جي وهيون ديه موتور، كما أنشأ شركته الخاصة في كوريا والولايات المتحدة أيضا. وكان يشعر بالرضا عن حياته، لكنه وجد نفسه يأمل في القيام بشيء أكثر أهمية، ولهذا السبب أنشأ شركة "إل بي إس تِك". ففي أثناء مشاهدة لابن عمه الكفيف وهو يستمتع باستخدام الهاتف الذكي، قام بتحليل معدل استعمال المعاقين بصريا للهاتف الذكي وإمكانات نمو التطبيقات ذات الصلة في السوق. وقد كان مقتنعا بالإمكانيات غير المحدودة للخدمات ذات الصلة، معتبرا أن السوق التي تتكون من 250 مليون شخص كفيف في جميع أنحاء العالم تقدر قيمتها بحوالي 50 مليار دولار. ولذلك، طورت شركته تطبيقا للبحث عن المواقع المكانية يسمى "جي آي GEYE".





"لي سي وان" مدير التنفيذي:

يقوم تطبيق "جي آي 지아이" بإخبار المستخدمين بالاتجاهات التي يجب أن يسلكوها حتى يصلوا إلى المكان المطلوب، وعندما يقوم المستخدم بالإشارة إلى اتجاه معين، فإن التطبيق يتيح للشخص معرفة الاتجاه الذي أشار إليه بالفعل. ثانيا، يحفظ التطبيق المعلومات المتعلقة بمسارات المشي التي استخدمها المكفوفون من قبل، ويبلغهم بالطرق لاحقا. ثالثا، يحول التطبيق المعلومات المكتوبة إلى كلمات منطوقة بحيث يمكن للمستخدمين المكفوفين بسهولة طلب الأشياء والدفع في المتاجر.

بناء على تجربة المستخدم، يقدم تطبيق "جي آي" قابلية تطوير محسّنة، وهي الصفة الأكثر تميزا في هذا التطبيق. وعلاوة على معلومات الموقع الحالية، فإنه يوضح أيضا تجارب المستخدمين المختلفة، مثل مدى السرعة التي ساروا بها في المتوسط، وعدد مرات توقفهم ومدة كل توقف لإدراك الأشياء من حولهم في أثناء المشي. ونتيجة لذلك، يقوم التطبيق بتحديث الخرائط الموجودة فيه بطريقة أكثر دقة وتفصيلا. وإذا وجد المكفوفون بعض المسارات السهلة، فإن هذه المسارات ستكون مناسبة أيضا لمستخدمي الكراسي المتحركة وعربات الأطفال، وهو ما يعني أنه يمكن استخدامه لأغراض أخرى مختلفة.





"لي سي وان" مدير التنفيذي:

بالنسبة للمعاقين، من الضروري معرفة مكان مدخل المبنى، لكن عموما ليس من السهل الحصول على معلومات حول المداخل. باستخدام تقنيتنا، من الممكن تحديد موقع المدخل بمجرد التقاط صورة له. في الواقع، من غير القانوني الوصول إلى معلومات المدخل باستخدام سجلات المباني، لكننا حصلنا على إذن خاص من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل للوصول إلى معلومات دخول المباني. عند الحديث عن العقبات، يتم تصنيفها إلى عوائق ثابتة وعوائق غير ثابتة. تشكل العوائق غير الثابتة تحديات، فمثلا عندما تتساقط الثلوج، قد يتعرض المكفوفون لوضع خطير، حيث قد يتعثرون، ولكن من الصعب إدراك الخطر لأنهم لا يستطيعون الرؤية جيدا. بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية الكورية، نعمل على تقنية قادرة على اكتشاف مثل تلك المخاطر. فعلى سبيل المثال، يتم إجراء تحديد تلقائي للمناطق الزلقة عندما تتساقط الثلوج، من أجل ضمان سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الخاصية تعطينا تميزا واضحا مقارنة بالآخرين.

يمثل نموذج عمل شركة "إل بي إس تِك" ما هو أكثر من مجرد تطبيق للمعاقين. فخدمتها الاستشارية للمدن الذكية المصممة لتعزيز راحة الفئات الضعيفة اجتماعيا تحقق جزءا كبيرا من أرباح الشركة. وهي لا ترى المكفوفين على أنهم محتاجون إلى المساعدة، لكنها تساعدهم على المشاركة في المجتمع باعتبارهم من النشطين اقتصاديا. وتقديرا لعملها وتفانيها، فازت الشركة بالعديد من الجوائز التي تمنحها الحكومة، بالإضافة إلى الجائزة الرئاسية في مسابقة استخدام البيانات العامة لعام 2018. وقد نفذت هذه الشركة مشروعات رائدة للمدن الذكية في منطقة "ما غوك" في غرب سيول، وفي مدينة سيجونغ.





ⓒ LBStech

"لي سي وان" مدير التنفيذي:

لقد قدمنا خدمة المدينة الذكية على أساس تجريبي في مدينة سيجونغ. يجد المكفوفون بشكل عام صعوبة في استخدام المقاهي، لكن النظام الجديد الذي يوجههم إلى المقاهي بأمان، ويمكّنهم من طلب القهوة بشكل ملائم ويسمح للمقاهي بتلقي طلباتهم، سيعيد تنشيط الاقتصاد الإقليمي. في هذه الحالة، ستكون المقاهي قادرة على زيادة مبيعاتها بأكثر من 20%. لقد أظهر مسح على المكفوفين أن جميع المستجيبين يريدون الخروج بدلا من البقاء في المنازل، ولكن حتى لو كانت لديهم القوة الشرائية، فإن لديهم فرصا قليلة لإنفاق الأموال. من خلال تمكينهم من الاستهلاك أكثر، يمكننا إنشاء نمط استهلاك صحي. أعتقد أن هذه خدمة مفيدة للمعاقين وللاقتصاد أيضا.

تخطط شركة "إل بي إس تِك" لاستكشاف الأسواق الخارجية أيضا. وقبل بضع سنوات، اقترحت الدانمارك وفنلندا والمملكة المتحدة وتايلاند وفيتنام العمل مع هذه الشركة الكورية لإنشاء بنية تحتية دقيقة لخدمة الخرائط للمستخدمين العامين وكذلك للمكفوفين. ونظرا لأن التكنولوجيا والإمكانيات الخاصة بها قد تم الاعتراف بها بالفعل في كوريا، فإن الشركة واثقة من نجاحها في السوق الدولية.





"لي سي وان" مدير التنفيذي:

بمعنى ما، يمكن اعتبار خدمتنا كأداة للمعاقين للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية. يتم بناء المدن الذكية في جميع أنحاء العالم، ولكن بالنسبة للمعاقين، من الصعب حتى استخدام الخدمات الأساسية في المدن الحالية. لدينا تصور محدد عن المدينة التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ونسميها المدينة الخالية من العوائق. نحن نعمل على بناء مدينة ذكية خالية من العوائق مع تحسين إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام.

في أثناء حل المشكلات الاجتماعية وإنشاء نموذج أعمال مستدام، تبرز شركة "إل بي إس تِك" كنموذج للشركات الناشئة الناجحة. وبفضل هذه الشركة، أصبحت المدينة الذكية الحقيقية التي تدعم المعاقين وغير المعاقين، حقيقة واقعة بسرعة أكبر.