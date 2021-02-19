لينا محمد حسن: أصور نفسي كإنسانة عادية على يوتيوب

الناشطة اللبنانية على يوتيوب "لينا محمد حسن" تعيش في كوريا منذ سنة ونصف تقريبا، وهي تدرس حاليا اللغة الكورية، وقد تم اختيارها مؤخرا كسفيرة دولية ممثلة للبنان في كوريا من قبل الشبكة الدولية للمؤثرين.

وتحكي "لينا" كيف وقعت في الحب مع شاب كوري بعد اللقاء به في لبنان حيث كان جنديا ضمن قوات حفظ السلام الكورية في جنوب لبنان، بينما كانت هي متطوعة في الكتيبة الكورية هناك. وتقول إنها عندما جاءت إلى كوريا كانت تهدف بشكل أساسي إلى التفوق الدراسي ورفع اسم بلدها في كوريا كطالبة مميزة.

وتقول "لينا" أيضا إنها تقدم نفسها على قناتها على يوتيوب باعتبارها إنسانة عادية، حيث تعرض حياتها الحقيقية بكل تفاصيلها، وبدون أي تغيير أو تجميل، بما في ذلك علاقتها مع صديقها الكوري قبل الزواج، كما تعرض كل جوانب حياتها في كوريا كعربية دون الاعتماد على أي شخص.

كما توجه "لينا" بعض النصائح للعرب الذين يرغبون في الارتباط بشخص من ثقافة مختلفة، خاصة من كوريا، ومن أهمها وضع خطة للحياة هناك، والتعرف على ثقافة ذلك البلد، واحترام تلك الثقتافة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



