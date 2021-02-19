نجاح مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى مدار كوكب المريخ

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نجح مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى مدار كوكب المريخ يوم التاسع من فبراير الجاري.

ووصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ بعد رحلة طويلة استمرت 7 أشهر، قطع المسبار خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر منذ أن انطلق يوم العشرين من شهر يوليو من العام الماضي من مركز "دانيغاشيما" الفضائي الياياني.

بهذا، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية وخامس دولة عالميا ترتاد الفضاء لاستكشاف المريخ بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقا والاتحاد الأوربي والهند.

وقالت "سارة الأميري" وزيرة التكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن نجاح مسبار الأمل يشكل بداية لسلسلة مهام علمية غير مسبوقة ستقدم صورة مكتملة للغلاف الجوي للمريخ للمرة الأولى في تاريخ البشرية.

يمكن القول إن هذا النجاح يبعث الأمل لدى الأمة العربية ويفتح الباب واسعا لتطوير علوم الفضاء بمشاركة العلماء العرب.

وبالتأكيد، سيجعل هذا الإنجاز التاريخي والعالمي الدول العربية في مصاف الدول الفضائية الكبرى والمتقدمة عالميا في هذا المجال.

ونهنئ من صميم قلوبنا الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بنجاح مسار الأمل في الدخول إلى مدار الكوكب الأحمر.

ونتمنى للإمارات وشعبها مواصلة مسيرة التنمية والتقدم.