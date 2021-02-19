مدير جديد للمركز الثقافي الكوري في مصر

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بدأ المدير الجديد الثالث للمركز الثقافي الكوري بمصر "أوه سونغ هو" أعماله الرسمية مؤخرا خلفا للمدير السابق "يانغ سانغ غون" الذي عاد إلى كوريا بعد ثلاث سنوات من خدمته.

وأكد المدير الجديد "أوه" في بيان صحفي صادر عن السفارة الكورية لدى القاهرة يوم الاثنين الماضي أنه سيسعى خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتيرة التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر.

وأعرب عن سعادته بتعيينه مديرا للمركز الثقافي الكوري بمصر، مهد الحضارات الإنسانية والثقافات المتعددة، معتبرا أنه من حسن الطالع قدومه إلى مصر بالتزامن مع الاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، متمنيا للجميع عاما سعيدا مليئا بالبهجة والسعادة.

كما أعرب "أوه" عن أمله في أن يشهد العام الحالي انتهاء جائحة كورونا حتى يتمكن المركز الثقافي الكوري في القاهرة من استعادة أنشطته وفعالياته التعليمية والثقافية الجماهيرية في مصر، والتي تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب جائحة كورونا.

ونظرا لإجراءات التباعد الاجتماعي، يقوم المركز في الوقت الراهن بتقديم الكثير من الفعاليات الثقافية عبر الإنترنت. وفي الأسبوع الماضي بث المركز على قناته على يوتيوب سلسلة من الفيديوهات احتفالا بعيد رأس السنة القمرية الجديدة "سول".

ومن جانبه، وجه المدير السابق للمركز الثقافي الكوري بمصر "يانغ سانغ غون" كلمة وداع للشعب المصري بمناسبة نهاية خدمته، قال فيها إنه يتذكر أول يوم ألقى فيه التحية على الشعب المصري عند بدء أعماله في مصر في ربيع عام 2018 ، وقد مرت 3 سنوات على خدمته، وجاءت اللحظة التي يرحل فيها من مصر.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة استطاع أن يتمتع بالقيام بعمله بفضل محبي الثقافة الكورية الذين كانوا يتواصلون معه بالترحيب الحار والحب.

وقال إن المركز الثقافي الكوري لم يستطع إقامة فعاليات ثقافية في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، لكنه أضاف أن المركز استطاع من خلال قناته على يوتيوب التواصل مع محبي الثقافة الكورية.

وفي الختام، تمنى المدير السابق "يانغ" أن يستمر اهتمام الشعب المصري ودعمه للمركز الثقافي الكوري في القاهرة والثقافة الكورية.