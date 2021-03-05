الممثلة الكورية يون يو جونغ تفوز بـ26 جائزة أفضل ممثلة مساعدة بفيلم ميناري

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فازت الممثلة الكورية "يون يو جونغ" بإجمالي 26 جائزة أفضل ممثلة مساعدة بفيلم "ميناري".

وطبقا لما ذكرته شركة "بان سينما" الكورية الموزعة لفيلم "ميناري"، فازت الممثلة "يون" مؤخرا بجائزتي أفضل ممثلة مساعدة من الجمعية الجنوبية الشرقية لنقاد السينما بالولايات المتحدة، ودائرة فانكوفر لنقاد السينما بكندا.

وبهذا، من المحتمل أن يتم ترشيح الممثلة الكورية "يون" للحصول على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جوائز الأوسكار الذي سيقام في شهر أبريل القادم.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "ميناري" أي "عشب الحوذان" من إخراج المخرج الأمريكي ذي الأصل الكوري "آيزاك جونغ"، وقد فاز حتى الآن بـ74 جائزة إجماليا.

وسيتم عرض هذا الفيلم في كوريا الجنوبية يوم الثالث من مارس القادم.