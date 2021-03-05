اتساع استخدام الروبوتات محل الإنسان في المطاعم الكورية

ⓒ Getty Images Bank

بدء فعليا استخدام حلول الروبوتات محل الإنسان في مختلف المجالات في كوريا، علي سبيل المثال يوجد الآن روبوت في مطعم كوري شهير للدجاج المقلي. وقد أُجرى مؤخرا في المطعم سباق في قلي لحم الدجاج بين الإنسان والروبوت، حيث تمكن الروبوت من التفوق على الإنسان في جميع مراحل طبخ لحم الدجاج المقلي. وذلك بسبب كثرة الصعوبات التي يواجهها العاملون في محلات الدجاج المقلي مثل سخونة الزيت، وعملية قلي لحم الدجاج في الصيف و ايضا درجة تركيز الخليط، حيث يجب عليهم صنع عجينة وخلطها بالماء بنسبة محددة بدون خطأ ليكون الدجاج المقلي لذيذا.

تجدر الاشارة الى أن عملية قلي لحم الدجاج تعتبر من الأعمال الشاقة والتي تحتاج إلى جهد كبير. ولكن إذا تم إدخال البيانات المعنية إلى الروبوت مرة واحدة، فإنه سيمارس العملية بدون خطأ وبشكل متكرر. خاصة حسبما قالت صاحبة المحل، فإن طلبيات الدجاج المقلي تزداد في أوقات محددة، مثل وقت الغداء أو العشاء، ولكن الروبوت يظل أكثر فعالية وكفاءة من الإنسان. وقد عبرت صاحبة المحل، الذي يعد الثاني من نوعه في كوريا، عن إعجابها بتوظيف روبوت بدلا من إنسان، لأن الروبوت مخلص ولا يشكو إطلاقا ولا يشعر بالتعب.

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الجدل حول استخدام الربوتات في الوظائف الصغيرة، وذلك بسبب أن الكثير من الشباب يفقدون فرص العمل بسبب الروبوتات. وليس الروبوت فقط مسار الجدل، بل ايضا تطور الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى اختفاء عدد من المجالات التي كان الإنسان يعمل فيها، وفي مقدمتها التسويق، ثم مجال الخدمات في أماكن الإقامة أو الأماكن السياحية أو الترفيهية. إلى جانب مجالات الخدمات المتعلقة بالسفر والفندقة والترفيه، وغيرها.