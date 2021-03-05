المتحف المركزي الوطني يعرض أقدم علم كوري أمام الجمهور

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بمناسبة يوم حركة الاستقلال الكوري المائة واثنين الذي سيصادف الأول من شهر مارس القادم بدأ المتحف المركزي الوطني يعرض أقدم علم كوري في البلاد أمام الجمهور. وقال المتحف يوم الاثنين إنه سيكشف عن هذا العلم المعروف باسم "ديني تيكوككي 데니 태극기 أو علم ديني الكوري" الذي تم اختياره كمادة ثقافية مسجلة برقم 382، بدءا من اليوم وحتى الثامن من الشهر القادم في جناح الإمبراطورية الكورية بالمتحف.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العلم أهداه الملك "كوجونغ" في عصر مملكة جوسون إلى المستشار الأمريكي "اوون ديني오언 데니" عندما رجع إلى أمريكا في عام ألف وثمانمائة وتسعين. ثم تبرع به حفيده "وليوم رالستون윌리엄 랠스턴" إلى كوريا في عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين. ويبلغ عرضه مائتين وثلاثة وستين سنتيمترا وطوله مائة وثمانين سنتيمترا. ويعرض المتحف الوطني فيديو يقدم فيه علم ديني الكوري وتاريخ العلم الكوري أيضا.