انتشار واسع لتطبيق المحادثة الصوتية كلوب هاوس

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يشارك عدد من المشاهير في تطبيق المحادثة "كلوب هاوس 클럽하우스" القائم على أساس الصوت، حيث يلقى هذا التطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي ازدهارا كبيرا هذه الأيام، بسبب أنه لم يظهر تطبيق جديد لفترة طويلة. وقد أقبل على كلوب هاوس عدد كبير من أولئك الذين يفتقرون إلى التواصل في ظل تفشي جائحة كورونا مما أدى إلى زيادة سريعة في عدد مستخدميه. وقالت شركة " آب أني앱애니" لتحليل بيانات الأجهزة المتنقلة مؤخرا إن عدد مرات تحميل التطبيق التراكمية الدولية بلغ حوالي ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف مرة في بداية هذا الشهر ثم تجاوز ثمانية ملايين ومائة ألف مرة يوم السادس عشر.

الجدير بالذكر أن الشركة الناشئة الأمريكية "اكسبلوريشن 익스플로레이션" كانت قد طرحت هذا التطبيق في شهر أبريل من العام الماضي ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة مليار دولار قبل مرور عام واحد على إنشائها. ومن الخدمات التي يوفرها تطبيق كلوب هاوس أنه يمكن لصاحب بيت أو رئيس جلسة ومدعو أو متكلم فقط إجراء محادثة صوتية. أما بقية المستعمين فيمكنهم الاستماع إلى محادثتهما فقط أو الحصول على فرص التكلم من خلال نيل الحق باستخدام وظيفة رفع اليد. وقال أولئك الذين جربوا التطبيق إنه يمكن فيه تقاسم الأفكار والحياة اليومية من خلال حوار مريح ونيل متعة جديدة من خلال نقل العاطفة عبر الصوت خلافا للنصوص.

يذكر أن الغرف التي يتم فيه تقليد أصوات المشاهير تلقى رواجا كبيرا خاصة. ويحلل البعض أن الناس المعتادين على المحتويات التي تم تحريرها بشكل دقيق مثل يوتيوب يرحبون بالمحتويات الارتجالية الخالصة. ومن النقاط المثيرة إمكانية المشاركة في الحوار مع المشاهير في الوقت الحقيقي. تجدر الاشارة الى أن المدير التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك 일론 머스크 " والمذيعة الأمريكية "اوبرا وينفري 오프라 윈프리 " وغيرهما من المشاهير في الخارج يستخدمون هذا التطبيق. وقد ارتفعت قيمة العملة الرقمية "بيت كوين" ارتفاعا كبيرا وسريعا عندما أعرب "ماسك" عن تأييد العملة الرقمية "بيت كوين" بواسطة هذا التطبيق في بداية هذا الشهر مما أشعر الناس بقوته بالفعل.

وفي كوريا يشارك فيه رئيس مجموعة إس كي "تشيه تيه وان 최태원 " ورئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" ووزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة السابقة "بارك يونغ صون" وغيرهم من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة. ولا يتم حفظ محتويات المحادثات في هذا التطبيق ولهذا يمكن للمستخدمين إجراء الحوار بشكل أكثر راحة ويمكن للشركة المطورة التخلص من الجدل المتعلق بحماية المعلومات الشخصية.ويتميز هذا التطبيق بطبيعته المغلقة خلافا لمواقع التواصل الاجتماعي المتميزة بالحرية في الاشتراك والتواصل، حيث يمكن استخدام هذا التطبيق بهواتف آيفون فقط ويمكن الاشتراك فيه من خلال تلقي دعوة من قبل مشترك قائم. لهذا يرى البعض أن إجراءات الاشتراك المعقدة قد تثير الفضول وتمثل عنصرا يظهر هوية الشخص الذي فاز باعتراف الآخرين. لكن البعض يتوقع عدم استدامة تطبيق كلوب هاوس. وقال أحد المستخدمين العاملين في صناعة تكنولوجيا المعلومات إن التطبيق ذو هكيل هرمي يحتكر فيه بعض المستخدمين قوة التواصل رغم أنه من مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة، كما أضاف أن بعضهم يتفاخرون بمواصفاتهم أو مكاناتهم لكي يصبحوا نجوما متكلمين، ولهذا فقد ترك التطبيق.