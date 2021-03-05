الممثلة الامريكية غينيس بالترو تروج للكيمتشي الكوري

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منذ وقت ليس ببعيد، اعترفت غينيس بالترو، ممثلة هوليوود الشهيرة في الولايات المتحدة، بأنها شفيت بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا، وقالت إنها لا تزال تعاني من بعض الآثار اللاحقة، لكنها تتعافى من خلال تناول الأطعمة الصحية مثل الكيمتشي. وكشفت بالترو عن إصابتها بفيروس كورونا على موقعها على الإنترنت GOOP، وفي ذلك الوقت، قالت إنها تشعر بإرهاق شديد، وتعاني من "تفكير ضبابي". والذي يعد أحد أنواع الاضطرابات العقلية التي تؤثر على قدرة الشخص على التفكير والقيام بمختلف النشاطات اليومية. ولذا يشعر المصاب بالتفكير الضَبابي بأن ذهنه غير صافٍ وكأنه يَغرَق بالضباب. وهو أحد الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا. وقالت إنها أجريت عدة فحوصات، ووجدت أن مستويات الملح في جسدها مرتفعة للغاية. لذا فإنها تتخذ إدارة غذائية شاملة للصحة والشفاء من كورونا. كما قالت إنها اتبعت النظام الغذائي "كيتوجينيك ''، المعروف جيدا بالاعتماد على الدهون بدلا من الكربوهيدرات كمصدر للطاقة. ولفتت الانتباه بالقول إنها تمكنت من إدارة صحتها من خلال تناول "الكيمتشي الخالي من السكر".

تجدر الاشارة الى أنه يمكن أيضا العثور على حب بالترو المتحمس للطعام الكوري على شبكتها الاجتماعية. فقبل أيام قليلة، أظهرت بالترو حبا خاصا لـ'Kimchi Jeon'، ممثل الطعام الكوري، مما جذب اهتمام المعجبين الكوريين، حيث نشرت صورة على شبكتها الاجتماعية مع مقال بعنوان " Very Perfect Kimchi Pancake". وفي الصورة التي أطلقتها، تم تقسيم فطيرة الكيمتشي الحمراء إلى 8 أجزاء، مما يعطيها مظهرا يشبه البيتزا. وهي تشتهر باتباع نظام غذائي صحي وفق النظام الغذائي الشرقي، وأوصت الآخرين بالطعام الكوري.

إلى جانب ذلك، فإن حبها للطعام الكوري لا ينتهي هنا. حيث قامت بتحميل مقطع فيديو خاص بها على موقعها الاجتماعي وهي تصنع بيبيمباب بنفسها، مما جعلها موضوعا ساخنا للترويج للطعام الكوري. ولأن مشتركيها الرئيسيين هم أمريكيون فقد أعطت وصفة للبيبيمباب بما يتناسب مع الأذواق الأمريكية، حيث قدمت مجموعة متنوعة من النصائح، مثل استبدال الصلصة بصلصة الصويا الشرقية، مع الأخذ في الاعتبار الطعم الحار لعجينة الفلفل الأحمر الصعب بالنسبة للأمريكيين.