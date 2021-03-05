صعوبات تواجه الموظفين الكوريين بسبب نقص المعرفة في الرياضيات والعلوم

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وفقا لمسح حديث، يواجه حوالي 40 % من العاملين في المكاتب صعوبة في العمل بسبب نقص المعرفة في الرياضيات والعلوم. وأجاب 31.7% فقط من العاملين في المكاتب بأنهم راضون عن تعليمهم في الرياضيات والعلوم في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. تم إجراء هذا الاستطلاع من قبل صحيفة كوريا للاقتصاد، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، ومؤسسة كوريا للعلوم والإبداع. وقد شارك في الاستطلاع 3162 طالبا في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأولياء الأمور، والمدرسين، وطلاب الجامعات والدراسات العليا، والعمال والعاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا.

هذا الاستطلاع عبارة عن دراسة لتصورات الأمة لتعليم الرياضيات والعلوم وتوجيهات التحسين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح مجموعة واسعة من الأسئلة حول تعليم الرياضيات والعلوم على الجمهور، بما في ذلك العاملين في المكاتب. وقد اتفق 83.5% من المشاركين في الاستطلاع على ضرورة تعزيز تعليم الرياضيات والعلوم في كوريا. كما اتفق الجميع تقريبا على أن مواد الرياضيات والعلوم هي أسس تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) وتسريع الثورة الصناعية الرابعة. وأجاب 67.5%) من العاملين في المكتب بأن معرفتهم بالرياضيات،و71.6% بالعلوم، مهمة أو مهمة جدا في أداء عملهم. وقال 6.1% بأن الرياضيات، و7.2% بأن العلوم كانت أقل فائدة في عملهم.

الجدير بالذكر أنه مع انتشار حمى التحول الرقمي في الصناعة، يتم استخدام المعرفة الرياضية في مجموعة واسعة من المجالات، وتزداد أهمية معرفة الرياضيات والعلوم، ولكن تم التحقيق في أن العديد من البالغين في كوريا يواجهون صعوبات في عملهم بسبب نقص المعرفة ذات الصلة. حيث يُعتقد أن قلة الرضا عن تعليم الرياضيات والعلوم في المناهج الدراسية العادية هي سبب الصعوبات التي يواجهها الكبار. ومن بين جميع المستجيبين، قام 34.7% فقط من المستجيبين بتقييم إيجابي لمنهج الرياضيات والعلوم.

وأشار جميع المشاركين، بمن في ذلك أولياء الأمور والطلاب، إلى أن "المستوى التعليمي الموحد الذي لا يأخذ في الاعتبار المستوى الأكاديمي للطالب هو أكبر مشكلة في تعليم الرياضيات والعلوم في كوريا. وبالإضافة إلى ذلك، قال إن طريقة التدريس والمحتويات الموحدة التي لا تثير اهتمام الطلاب هي أيضا مشكلة. وبين طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الذين يتلقون التعليم حاليا، كانت النسبة المئوية للإجابة بأنهم لديهم ثقة بالنفس في موضوعات الرياضيات والعلوم منخفضة عند 41.2%. واتضح أن سبب عدم اهتمامهم بمواد الرياضيات أو العلوم أو ضعف الثقة لديهم هو أن المحتوى صعب ولها العديد من الأشياء التي يجب تعلمها.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، يتفق الخبراء على أنه يجب زيادة عدد ساعات الفصل من أجل تعزيز قدرات الطلاب في الرياضيات والعلوم. وقال البروفيسور كيم يونغ روك من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية: "تعمل الصين واليابان على زيادة ساعات تعليم الرياضيات بشكل كبير لتعزيز القدرة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي. كما قال: "لمجرد أن الطلاب يجدون المادة صعبة، فلا ينبغي التقليل من ساعات تعليم المادة ومحتوى التعليم". في الواقع، يبلغ عدد ساعات تعليم الرياضيات سنويا في السنة الأولى من المدرسة الابتدائية في كوريا 85.3 ساعة، وهو أقل بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 152.1 ساعة.