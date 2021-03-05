أنس جونغ إين هيوك: الصبر هو الأهم في تعلم اللغات





يستضيف القسم العربي هذا الأسبوع السيد "جونغ إين هيوك" العضو الجديد في القسم العربي، واسمه العربي "أنس"، والذي تخصص في الترجمة بين الكورية والعربية في كلية الدراسات العليا بجامعة هان غوك للدراسات الأجنبية، بعدما تخرج في قسم اللغة العربية في جامعة "ميونغ جي"، ويعمل حاليا مترجما حرا.

ويقول أنس إنه واجه الكثير من التحديات من أجل دراسة اللغة العربية، حيث فشل ثلاث مرات في دخول الجامعة وكلية الدراسات العليا، بعد أن اختار دراسة اللغة العربية كتخصص في الجامعة، بدلا من اللغة اليابانية التي كان قد اختارها من قبل.

ويحكي أنس كيف واجه كل تلك التحديات، حيث ظل يدرس ببطء وثبات من أجل تحقيق أهدافه، حتى أصبح التعبير باللغة العربية بالنسبة له الآن مريحا أكثر بالمقارنة مع اللغة الإنجليزية، رغم أن اللغة العربية كانت أصعب في البداية.

ويوجه أنس نصيحة إلى كل دارسي اللغات، مفادها أن أهم شيء في تعلم اللغات هو الصبر والتكرار اليومي حتى يتم إتقان اللغة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".