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سنتعرف على شركة "سيرما Cerma" التي تطور مستحضرات تجميل للرجال بناء على تحليل الألوان الشخصي





مدير التنفيذية "أوه سُنغ هيون":

تتبع شركة "سيرما 세르마" ثلاث كلمات إنغليزية تبدأ بحرف "سي C"، والتي تعني "اللون" و"الثقافة" و"مستحضرات التجميل". تقوم الشركة بتطوير منتجات مستحضرات التجميل بناء على تحليل أنماط الحياة في الثقافات المتنوعة. لقد أسستُ الشركة بشكل مشترك مع صيدلاني، كمديرة للعلامة التجارية لمستحضرات التجميل وخبيرة في الألوان، بهدف تقديم منتجات رائعة مصممة للأفراد. بشرة الرجال أكثر جفافا بخمس مرات مقارنة ببشرة النساء. وهذا يعني أنه يمكن للرجال الحفاظ على صحة بشرتهم باستخدام منتجات العناية بالبشرة المصممة للرجال. عملاؤنا الرئيسيون هم رجال في أواخر العشرينيات من العمر، الذين بدؤوا حياتهم المهنية. وجدنا أيضا أن الرجال في أواخر الثلاثينيات والأربعينيات من العمر مهتمون بمكافحة الشيخوخة. نحن نعمل على صنع منتجات تساعد في منع شيخوخة الجلد.

قضت السيدة "أوه" طفولتها في الولايات المتحدة، حيث اختلطت بأصدقاء من مختلف أنحاء العالم، وزاد اهتمامها بالألوان والثقافات المختلفة. وخلال ذلك الوقت، ظلت تفكر في عالمية وخصوصية الجمال. وقد درست في جامعة بريطانية للفنون والتصميم، ثم في جامعة هونغ إيك للفنون في كوريا. وبعد ذلك قررت أن تبدأ مشروعها الخاص، حيث انتبهت إلى السوق سريعة النمو لمستحضرات التجميل الرجالية على وجه الخصوص. ووفقا لشركة أبحاث عالمية للأسواق، بلغت قيمة سوق مستحضرات التجميل للرجال في كوريا 660 مليون دولار أمريكي في عام 2010، لكن هذا الرقم قفز إلى 1.2 مليار دولار في عام 2020، وهذا يشير إلى أن المزيد والمزيد من الرجال الكوريين يقبلون على استهلاك منتجات ومستحضرات التجميل.





مدير التنفيذية "أوه سُنغ هيون":

اكتشفتُ أن العديد من الرجال مهتمون بتحسين مظهرهم لكنهم لم يعرفوا كيف. على عكس النساء، فإن الرجال بشكل عام ليس لديهم بالفعل العديد من الخيارات للعناية بمظهرهم الجسدي، بما في ذلك الجلد والشعر. ورغم ذلك، تحتل البشرة دورا كبيرا في مظهر الرجل. اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يدير الرجال بشرتهم بشكل صحيح. منتجاتنا مخصصة لأولئك الذين يريدون أن يكون مكياج بشرتهم طبيعيا وغير قابل للاكتشاف.

في الواقع، نادرا ما يستخدم الرجال مستحضرات التجميل الملونة من أجل بشرتهم، ولكن مكياج البشرة هو المرحلة الأولى والأكثر أهمية للمكياج بشكل عام، حيث تترك البشرة الصافية انطباعا جيدا لدى الآخرين. وفي مكياج البشرة، تتمثل الخطوة الأولى في اكتشاف اللون المناسب لتلك البشرة، ولكن في الواقع من الصعب العثور على "لون شخصي" مثالي يتناسب مع لون بشرة كل شخص نظرا لعدم وجود العديد من مستحضرات التجميل الملونة للرجال. وهذا يعني أن الطلب مرتفع والعرض منخفض، ولذلك قررت السيدة "أوه" استكشاف هذه السوق المتخصصة.





مدير التنفيذية "أوه سُنغ هيون":

إذا كنت تريد أن تبدو بشرتك طبيعية وليست فاخرة ولامعة جدا، فيجب أن يكون مكياج البشرة مطابقا تقريبا للون بشرتك. غير أنه من الصعب جدا إنتاج مثل هذا المكياج المخصص لكل بشرة. بالنسبة للرجال، تترك العديد من الكريمات ومنتجات الحماية من أشعة الشمس المتوفرة في السوق، بقايا بيضاء قوية. ويزداد الوضع سوءا عندما تكون وجوههم مبللة بالعرق. ولذلك اعتقدت أنه سيكون من الضروري ابتكار ألوان تتناسب تماما مع بشرة الرجال.

كان المنظف والواقي من الشمس أول المنتجات التي أصدرتها شركة "سيرما" تحت علامتها التجارية لمستحضرات التجميل "بير سيبشن PER: CEPTION"، للرجال. يتجاهل العديد من الرجال استخدام هذين المنتجين الضروريين للعناية بالبشرة، والسبب في ذلك هو أن الإجراءات الروتينية غير مريحة ومرهقة إلى حد ما. لذلك، ركزت الشركة على تعزيز الراحة، حيث يسمح المنظف للمستخدمين غسل وجوههم وحلاقتها أيضا، وهو ما يعتبر أمرا مثاليا للرجال الذين يعانون غالبا من ندبات والتهابات تسببها الحلاقة. ويحتوي المنظف على مادة طبيعية تساعد على تهدئة البشرة الحساسة أيضا. أما واقي الشمس فليس لزجا أو زيتيا للغاية، كما أن مادته الحاصلة على براءة اختراع تعتبر فعالة في منع البثور وتعالج مسام الجلد المتسعة. وقد تمكنت الشركة من إنتاج هذه المنتجات المبتكرة بفضل معهد الأبحاث الخاص بها. لكن في الواقع، من النادر أن تقوم أي شركة ناشئة بإدارة مركز أبحاث خاص بها.





ⓒ CERMA

مدير التنفيذية "أوه سُنغ هيون":

بدعم من جامعة ولاية نيويورك في كوريا، تمكنت شركتي من إنشاء معهد أبحاث في تلك الجامعة. لقد مكنّا هذا من فهم أحدث اتجاهات واحتياجات الطلاب الجامعيين بشكل أفضل. قمنا بتحليل أنواع مشاكل البشرة التي يعانون منها، وكيف يتعاملون مع هذه المشاكل، وما إذا كانوا يتركونها بلا مبالاة، وما إذا كانوا على دراية باللون المناسب لبشرتهم. بدأنا في البحث عن لون بشرة الرجال الذين يتمتعون بمهنة ناجحة، وأنواع منتجات العناية بالبشرة التي يستخدمونها. وبناء على التحليلات والأبحاث، أطلقنا خدمة تجريبية توصي بالمنتجات المناسبة للمستهلكين الفرديين مع مراعاة ظروف بشرتهم وألوانها. وسوف تساهم بياناتنا المتراكمة في تطوير منتجات جديدة.

تحظى منتجات شركة "سيرما" برد فعل إيجابي من قبل المستهلكين في كوريا. وهذا العام، تخطط الشركة للاستفادة من سوق جنوب شرق آسيا التي تضم دولا مثل سنغافوره وماليزيا وتايلاند، كما تعمل الشركة أيضا على تحفيز تطوير نظام أساسي لمطابقة الألوان الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي لأولئك الذين يهتمون بالعناية بالبشرة ولكن ليس لديهم فكرة عن الصور المثالية التي قد يصلون إليها.





مدير التنفيذية "أوه سُنغ هيون":

نحن نعمل على نظام أساسي ذكي لمطابقة الألوان قائم على الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل البيانات وتشخيص حالات بشرة الأشخاص ويوصي بالمنتجات التي تتناسب مع لون بشرتهم. سنقوم بتوسيع هذه المنصة للسماح للمستهلكين بمعرفة كيفية الحفاظ على صحة بشرتهم، وكيفية تقصير عملية العناية بالبشرة، وكيفية إنشاء الصورة التي يريدونها بطريقة أسهل. لقد جمعنا بيانات بناء على التعليقات الواردة من المستهلكين، ونحاول جاهدين أن نعكس النتائج في منتجاتنا الجديدة. نحن نهدف إلى تطوير منصة للعناية بالذكور حتى تجذب الرجال غير المهتمين بمستحضرات التجميل، وإنتاج منتجات مخصصة للمستخدمين الفرديين. نأمل في أن تصبح شركتنا علامة تجارية رائدة تمثل مستحضرات التجميل الرجالية الكورية.

تبحث "سيرما" باستمرار عما يكون ضروريا للعناية بالبشرة ومكياج البشرة وكذلك كيفية علاج البشرة بطريقة أكثر فعالية وراحة. ويتماشى هذا الجهد بالتأكيد مع فلسفة إدارة الشركة، حيث إنها تستهدف التوصل إلى طرق لجعل رحلة العناية بالبشرة أسهل لكل فرد على حدة. ومع توسع وجود مستحضرات التجميل الكورية في السوق العالمية عاما بعد عام، نتطلع إلى مستقبل هذه الشركة التي ستقود بالتأكيد صناعة العناية بالبشرة للرجال في كل أنحاء العالم.