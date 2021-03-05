ثقافة الجنازات في كوريا الشمالية

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أدت جائحة كورونا إلى صعوبات في إقامة مراسم الزفاف والجنازات، حيث يتجمع الكثير من الناس. ومن المحزن أن الناس لا يستطيعون حتى إلقاء النظرة الأخيرة على أحبائهم، بسبب القيود التي تحد من حجم الجنازات. وهنا نتساءل عن كيفية عقد الجنازات في كوريا الشمالية، حيث تقول التقارير إن الجنازات في كوريا الشمالية مختلفة تماما عن تلك الموجودة في الجنوب.





المنشقة "كانغ مي جين":

حضرت الجنازات في كل من الكوريتين. في الجنوب، توفر المستشفيات في الغالب أماكن للجنازات. لذلك في البداية، كنت أعتقد أن كل الكوريين الجنوبيين يموتون في المستشفيات. أما في كوريا الشمالية، تقام معظم الجنازات في المنازل. حتى لو مات الناس في المستشفيات، فإن جثثهم تُنقل إلى منازلهم للجنازة. بالنسبة لأبناء المتوفى، يعتبر ذلك من واجبات الأبناء. في المنزل، تعرض الأسرة صورة المتوفى وتحرق البخور أيضا. أفراد الأسرة يصنعون نعشا بأنفسهمن وفي بعض الأحيان، توفر شركتهم النعش. في كوريا الشمالية، من الصعب رؤية الناس ينتحبون بصوت عالٍ في الجنازات. كل زائر يملأ كوب خمر للمتوفى. الخمور هي الجزء الأساسي في ثقافة الجنازة في كوريا الشمالية. هذا هو أحد الاختلافات بين الكوريتين عندما يتعلق الأمر بالجنازات. في الجنوب، يتبادل "سانغ جو" أو المضيف الجنائزي، والزوار، الانحناءات في كثير من الحالات. لكن هذه الممارسة غير موجودة في كوريا الشمالية.





عندما يموت شخص في كوريا الشمالية، يقوم كبير المعزين المسؤولين عن مراسم الجنازة بإخطار شركته أولا بالوفاة وإبلاغ الجيران بالأخبار من خلال وحدة مراقبة الحي التي تسمى "إين مين بان"، ثم يحصل على شهادة وفاة من مستشفى أو عيادة قريبة قبل الإبلاغ عن الوفاة في مكتب المنطقة. أما في كوريا الجنوبية، فمن الشائع لمقدمي خدمات الجنازات الخاصة التعامل مع جميع إجراءات الجنازة، حيث يقوم متعهد دفن الموتى بتغسيل جسد المتوفى وتغطيته، بينما تستعد وكالة الجنازة للطعام والمشروبات الكحولية للزوار. ولذا، فإن المهمة الرئيسية لرئيس المعزين هي استقبال الزوار.





المنشقة "كانغ مي جين":

منذ ست أو سبع سنوات فقط، لم يكن هناك عمل محدد لـ"متعهد دفن الموتى" في كوريا الشمالية. عندما يموت شخص ما، فإن كبار السن في الحي، الذين لديهم خبرة في رعاية الجثث، يعملون كمتعهدين. في بعض الأحيان، يقوم "سانغ جو" بهذه المهمة. عندما يكون الشخص مريضا بشدة وتكون أيامه معدودة، يستعد أفراد الأسرة أحيانا للكفن مسبقا. في كوريا الجنوبية، تعتبر ملابس الدفن باهظة الثمن، لكن في الشمال يتم إلباس جسد المتوفى ملابس داخلية قطنية نظيفة، وزملاء سانغ جو في العمل هم من يضعون الجثة في النعش. ويتم دفن التابوت في صباح اليوم الثالث بعد الوفاة. في كوريا الجنوبية، ينقل النعش إلى المقبرة. لكن الكوريين الشماليين في المدن الكبيرة مثل بيونغ يانغ عادة ما يستخدمون حافلة أو شاحنة بضائع. بشكل عام، يعتني سانغ جو بجميع إجراءات الجنازة، ويقدم زملاؤه أو جيرانه بعض المساعدة في هذه العملية.





ويُقال إن الجنازات في كوريا الشمالية قد صارت تتضمن بعض العناصر التجارية مؤخرا، حيث أصبح المال ضروريا لجميع إجراءات الجنازة، بما في ذلك إيجاد مكان لدفن المتوفى.





المنشقة "كانغ مي جين":

حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت السلطات الكورية الشمالية تقدم القليل من الدعم والطعام والخمور للأسر الثكلى في بعض الحالات. لكن حدثت بعض العناصر الرأسمالية في ثقافة الجنازة في السنوات الأخيرة.ف حفر قبر للدفن، على سبيل المثال، يكلف 150 وون، أي حوالي 180 دولارا أمريكيا، وتتطلب سيارة الجنازة من 120 إلى 200 وون، حسب المسافة. ولذلك تبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 1500 وون، بما في ذلك الوجبات التي تقدم إلى الجيران الذين ساعدوا في عملية الجنازة. ومع ذلك، تُقام الجنازات في الغالب في المنازل، وأعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم إضفاء طابع تجاري على الجنازات بالكامل في كوريا الشمالية.





عادة يقيم الكوريون الشماليون الجنازات، بما في ذلك الجنازات الرسمية، لمدة ثلاثة أيام. وقد كانت هناك استثناءات، بطبيعة الحال، حيث أقيمت جنازة استمرت خمسة أيام لبعض كبار المسؤولين مثل "أو جين يو"، قائد الجيش، في عام 1992. واستمرت جنازة الزعيم الأسبق "كيم إيل سونغ" لمدة 12 يوما. لكن بشكل عام، يختار الناس أن تقام الجنازة لمدة ثلاثة أيام.





المنشقة "كانغ مي جين":

إذا مات شخص قبل يوم واحد من الأعياد الوطنية المهمة مثل أعياد ميلاد القادة السابقين، تنتهي الجنازة بشكل عام قبل الأعياد حتى لا تفسد الحالة المزاجية في مناسبات الفرح. في هذه الحالة، تقام الجنازة ليوم واحد. يتم إجراء نفس التعديل في يوم الجنازة أيضا عندما يموت شخص ما في اليوم الأخير من العام، حيث يعتقد الكوريون الشماليون أن الموت يجب ألا يستمر حتى العام الجديد. بالنسبة لأولئك الذين ماتوا خارج البلاد، فإن يوم عودة جثثهم إلى ديارهم هو يوم الجنازة.





ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في عام 2019، تم حرق ما يقرب من 90% من جثث الموتى في كوريا الجنوبية، مما يشير إلى أن حرق الجثث أصبح شائعا في الجنوب. أما في كوريا الشمالية، فلا يزال الناس هناك يفضلون الدفن على حرق الجثث. وتعد الجبال أماكن مفضلة لدفن الموتى. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت مواقع القبور نادرة في كوريا الشمالية، ولذلك، توصي السلطات المواطنين رسميا بحرق الجثث، لكن سكان كوريا الشمالية لا يحبون هذه الممارسة كثيرا.





المنشقة "كانغ مي جين":

حرق الجثة ليس شائعا في كوريا الشمالية. لا يوجد الكثير من محارق الجثث في الشمال، لذلك قد يضطر الكوريون الشماليون إلى نقل الجثة إلى مكان بعيد إذا اختاروا حرقها. إذا عبر الناس عن أملهم، وهم أحياء، في أن يُدفنوا في مكان معين بعد الموت، فإنه يتم حفر قبر في ذلك المكان. حتى ما قبل عقدين من الزمن، كان العديد من مواطني بيونغ يانغ يدفنون الموتى في التلال أو الجبال القريبة. مرافق حرق الجثث غير كافية في كوريا الشمالية، ولا يزال السكان هناك يختارون الدفن التقليدي.





إذا تم بناء المزيد من مرافق حرق الجثث، فمن المرجح أن تحث كوريا الشمالية مواطنيها على اختيار حرق الجثث على الدفن، بما يتماشى مع التوجهات العالمية. ومع تزايد إضفاء طابع تجاري على الجنازات في كوريا الشمالية، من المتوقع حدوث تغيير كبير في ثقافة الجنازات في الشمال.