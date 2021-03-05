



يقوم الاتحاد الكوري للتبادلات الآسيوية بجع داعمين دوليين متخصصين في كوريا ومنطقة الشرق الأوسط حتى يوم الثامن من شهر مارس القادم.

وصرح الاتحاد مؤخرا بأنه يجمع المجموعة الأولى من الداعمين الذي سيعملون في مدينة بوسان خلال يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر القادم.

يذكر أن برنامج الداعمين الدوليين المتخصصين في كوريا ومنطقة الشرق الأوسط يتم تنفيذه تحت رعاية جريدة الأمن اليومية من أجل تقاسم الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا وتقاسم سبل التعاون بين الشباب في كوريا وعشرين دولة في المنطقة.

ويمكن التقدم بطلب للمشاركة في البرنامج حتى الثامن من شهر مارس القادم عبر موقع "غوغل سيرفي " على الإنترنت.

والمشاركة متاحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة عشر عاما وتسعة وعشرين عاما من أصحاب الجنسية الكورية أو جنسيات عشرين دولة في المنطقة، مثل مصر ولبنان وليبيا والمغرب والبحرين والسعودية وسوريا والإمارات والجزائر واليمن وعُمان والأردن والعراق وقطر والكويت وتونس وفلسطين.

وينوي الاتحاد اختيار ثلاثين مشاركا نهائيا من خلال تقييم مقالات يكتبها المتقدمون باللغة الإنجليزية. من ثم فإنه ينوي تكوين ستة فرق إجماليا، وسوف يتكون كل فريق من خمسة أشخاص اعتمادا على جنسياتهم ودول الشرق الأوسط المفضلة والأدوار المفضلة.

ومن المتوقع أن يختار كل فريق دولة واحدة في المنطقة ثم يبحثوا أوضاع مكافحة الجائحة فيها ويقترحوا سبل التعاون اعتمادا على بحوثهم. ومن المتوقع أن يفوز فريق واحد بجائزة من خلال جمع ثمانين بالمائة من درجات الحكام وعشرين بالمائة من درجات النشاط والموقف.

ويستهدف هذا البرنامج إتاحة الفرصة للتعاون الدولي للشباب في ظل تقليص فرص التبادلات الدولية بين الشباب نتيجة لجائحة كورونا. ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج التزاما بالإجراءات الاحترازية التامة من أجل الوقاية من الفيروس بما في ذلك الالتزام بنظام التباعد الاجتماعي.

ويمكن التعرف على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة الموقع الرسمي للاتحاد على الإنترنت، وهو www.asiaea.or.kr. ويمكن أيضا تقديم الاستفسارات إلى فريق التبادلات الدولية في الاتحاد.