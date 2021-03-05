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في محاولة لدعم المساعي الهادفة لمعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة في الأردن، تتعاون الوكالة الكورية للتبادلات الدولية "كويكا" مع جامعة "البلقاء التطبيقية" لتنفيذ مشروع "تطوير برامج التعليم الفني" بما يتماشى مع الاستراتيجية الأردنية للتعليم والتدريب التقني والمهني من أجل زيادة فرص العمل لخريجي التخصصات الثمانية المدعومة في كلية إرْبِد الجامعية وكلية الكِرَكْ الجامعية.

وسوف يتم تنفيذ المشروع من خلال جامعة دونغ اوي، وهي جامعة كورية مرموقة تتمتع بخبرة واسعة في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني. وجامعة دونغ اوي لا تدير مشروع الجامعة فحسب، بل إنها تتعاون أيضا مع وزارة التربية والتعليم الأردنية لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة صناعية متخصصة في منطقة الزرقاء بتكلفة تبلغ 9,8 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تزويد السوق الأردنية بالأيدي المهرة، ومن المتوقع تحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء بيئة التعليم والتدريب التقني والمهني وتحسينها وتطوير المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية وتوفير خدمات التوجيه المهني وبناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس.

وعلاوة على ذلك ستساهم جامعة البَلْقاء التطبيقية في المشروع من خلال إنشاء وإعادة تأهيل المرافق في الجامعة وكلية جامعة الكرك وكلية إربد الجامعية بحيث تعمل كويكا وجامعة البلقاء جنبا إلى جنب من أجل تنفيذ هذا المشروع بنجاح بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.