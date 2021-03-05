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قررت الحكومة الكورية إنشاء مركز معلومات وطني لأمراض السرطان من خلال جمع المعلومات الطبية المتعلقة بمرضى السرطان الكوريين، ليتم استخدام البيانات المجمعة في دراسة الوقاية من تلك الأمراض وطرق علاجها.

وصرحت وزارة الصحة والرفاهية الكورية يوم الخميس الماضي بأنها ستقوم بإنشاء مركز للبيانات الطبية الضخمة الخاصة بـ3 ملايين مريض بـ10 أنواع رئيسية من أمراض السرطان.

ومن بين أنواع السرطان العشرة، سرطان الثدى والرئة والقولون والكلى والمعدة والكبد وعنق الرحم والبروستاتا والبنكرياس والدم.

وستشمل البيانات الضخمة البيانات الطبية المكتوبة والمرئية، والبيانات المتعلقة بالفحوص الطبية، والبيانات الجينومية، والإحصاءات المتعلقة بالوفيات، لـ3 ملايين مريض بأمراض السرطان، بحيث تكون جميع تلك البيانات متاحة أمام الباحثين لكي يتمكنوا من استخدامها في إجراء دراساتهم.

ولإنشاء مركز معلومات وطني لأمراض السرطان معنى خاص، لأن البيانات الضخمة التي تشمل المعلومات، المتعلقة ليس فقط بمراحل العلاج للمصابين بأمراض السرطان، بل وأيضا بالمراحل التي تسبق إصابتهم، سيتم استخدامها في علاج الأمراض والوقاية منها في نفس الوقت.

وتعد هذه هي الخطوة الأولى نحو إنشاء مراكز معلومات طبية خاصة بأهم ثلاثة أمراض تودي بحياة الكوريين، وهي: السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي.

وفي الواقع، كان يتم تخزين البيانات المتعلقة بأمراض السرطان في مؤسسات مختلفة، مما يجعل إدارة تلك البيانات بشكل متكامل أمرا صعبا، حيث تم تخزين البيانات الطبية في المؤسسات الطبية، مثل مراكز السرطان الوطنية والإقليمية، والبيانات المتعلقة بالفحوص الطبية في المؤسسات الخاصة بالتأمين الصحي، والبيانات الجينومية في المؤسسات الخاصة بالمعلومات الجينومية، وأخيرا البيانات المتعلقة بالوفيات في هيئة الإحصاءات.

وستمكن البيانات الضخمة المفتوحة المستشفيات التي لم تكن لديها فرصة كافية لإجراء دراسات حول أمراض السرطان، خاصة سرطان الدم وسرطان بنكرياس، من تطوير طرق علاجها، كما ستساعد على تطوير أجهزة طبية للتشخيص الدقيق للسرطان، وأيضا الأدوية المستهدفة المخصصة المضادة للسرطان.

الجدير بالذكر أن السرطان يعد السبب الأول من بين أسباب وفيات الكوريين، وأعلى معدل وفيات بين أنواع السرطان في كوريا هو سرطان الرئة، حيث بلغ معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بسرطان الرئة 36.2 شخص من بين ألف شخص على أساس عام 2019، وتلاه كل من سرطان الكبد ، وسرطان القولون، وسرطان المعدة.

وقالت وزارة الصحة والرفاهية إنها ستستكمل مركز البيانات الضخمة المتكاملة التي تشمل بيانات مستشفيات السرطان الرئيسية في جميع أنحاء البلاد حتى عام 2024.