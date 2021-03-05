الكشف عن السيارة أيونيك 5 الكهربائية الجديدة من شركة هيون ديه

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من المقرر أن تطلق شركة "هيون ديه موتورز" الكورية حملة ترويجية لسيارتها الكهربائية الجديدة "أيونيك 5" مع طرحها في السوق الأوربية في شهر مارس القادم.

وكشفت "هيون ديه" يوم الثلاثاء الماضي عن السيارة "أيونيك 5"، وأعلنت أنها ستقوم بطرحها في السوق العالمية بدءا من أوربا في مارس، وفي السوق المحلية في الربع الثاني من هذا العام، وفي الولايات المتحدة والأسواق الأخرى في وقت لاحق من العام الجاري.

ويصل طول السيارة متوسطة الحجم إلى 4635 ملليمترا، وعرضها 1890 ملليمترا، وارتفاعها إلى 1605 ملليمترات.

وتتميز السيارة "أيونيك 5" بتجهيزها بنظامي الشحن " 400- في"، و"800 - في"، حيث يمكن استخدام النظامين دون الحاجة إلى مكونات أو محولات إضافية.

ويعد نظام الشحن المتعدد أول تقنية حاصلة على براءة اختراع في العالم تعمل على تشغيل المحرك والعاكس لزيادة الجهد 400 فولت إلى 800 فولت من أجل توافق شحن مستقر.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين خيارين لحزمة البطارية، إما 58 كيلو واط في الساعة، أو 72.6 كيلو واط في الساعة.

وقالت شركة "هيون ديه موتورز" إن النسخة بعيدة المدى المجهزة بحزمة البطارية 72.6 كيلو واط يمكنها السفر لمسافة تتراوح بين 410 كيلومترات و430 كيلومترا بشحنة واحدة، وشحن 80% من سعة البطارية في غضون 18 دقيقة، كما أن مستخدمي السيارة يحتاجون فقط إلى شحنها لمدة خمس دقائق للسفر لمسافة 100 كيلومتر.

وتصل سرعة السيارة من 0 كيلومتر في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 5.2 ثانية فقط.

وتعد السيارة "أيونيك 5" هي الأولى من نوعها التي يتم إنتاجها باستخدام منصة هيون ديه الكهربائية العالمية المعيارية التي تم الكشف عنها في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وتتميز هذه المنصة الكهربائية بأرضية مقصورة مسطحة، ومن المنتظر أن تقدم مفهوما جديدا في التصميم الداخلي للمقصورة، خاصة مع تصميم كونسول وسطى جرار يسهّل الدخول إلي السيارة والخروج منها من أي جانب، خاصة في أماكن الركن الضيقة.

وتعد شركة "هيون ديه" ثالث شركة لإنتاج السيارات على مستوى العالم تنجح في تطوير منصة كهربائية خاصة بها، بعد شركتي "تيسلا" الأمريكية و"فولكس فاغن" الألمانية.

ومن المؤكد أن السيارات الكهربائية ستمثل قدرة تنافسية أساسية تحدد بقاء شركات السيارات في سوق السيارات المستقبلية، ولذلك، بمكن القول إن السيارة "أيونيك" تعتبر منتجا استراتيجيا يحدد مستقبل شركة "هيون ديه" الكورية في سوق السيارات العالمية.

وتخطط "هيون ديه" لبيع 160 ألف سيارة كهربائية هذا العام، بزيادة نسبتها 60% مقارنة بالعام الماضي.