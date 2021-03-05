(6) 덕분에 살았어요

Seo-yeon: 고맙지만 진짜 괜찮아요.

شكرا ولكنني بخير.

Tae-woo: 금방 해요, 금방. 트렁크 좀 열어 주세요.

لن يستغرق الأمر سوى دقائق... من فضلك افتحي صندوق السيارة.

제가 수상한 사람으로 보여요?

هل أبدو لك شخصا مثيرا للريبة؟

이거, 이거 들면 돼죠?

يمكنني فتحها من هنا، أليس كذلك؟

조그만 차에 짐이 많네요. 이거 들어내도 돼죠?

لديك الكثير من الأمتعة داخل سيارة صغيرة الحجم. هل يمكنني إخراج هذه الأشياء؟

Seo-yeon: 네.

نعم.

Tae-woo: 됐다. 어때요? 카센터보다 빨랐죠?

لقد انتهيت بالفعل. ما رأيك؟ أنا أسرع من مركز خدمة العملاء، أليس كذلك؟

Seo-yeon: 감사합니다. 덕분에 살았어요.

شكرا لك. حلت المشكلة بفضلك





شرح التعبير

تعبيرُ اليوم 덕분에 살았어요 مكون من جزئين:

الاسم 덕분 : فضل

الفعل 살았다 : صيغة الماضي من الفعل살다 .

وفي التعبير 덕분에 살았어요 تعني 덕분 بفضل مساعدتك أو خدمتك ويعني التعبير كله بفضل مساعدتك أو كرمك معي تجازوت موقفا صعبا أو بفضلك كانت نتيجة عمل ما جيدة. عادة ما يأتي الشيء أو الشخص الذي يعود الفضل إليه قبل 덕분에:

선생님 덕분에 시험을 잘 봤어요

بفضلك يا معلمي كان الاختبار جيدا

날씨 덕분에 여행이 더 즐거웠어요

بفضل الطقس الجيد استمتعت أكثر في الرحلة.

ومن الممكن أن نذكر المساعدة أو الشيء الذي نشعر بالامتنان تجاهه:

도와주신 덕분에 문제 해결되었어요.

حُلت المشكلة بفضل مساعدتك لي.

أما الفعل 살다 فمعناه الأساسي هو "يعيش" ولكنه جاء هنا بمعنى "حلت مشكلة أو تخلصت من أمر صعب" ويعني التعبير كاملا بفضلك حلت المشكلة أو بفضلك تخلصت من موقف صعب ويستخدم للتعبير عن الامتنان.





شرح الأمثلة

가.급하신 것 같은데, 먼저 택시 타고 가세요.

나.정말 고마워요. 시험에 늦을 뻔했는데 덕분에 살았어요.

أ.تبدو متعجلا جدا يمكنك الركوب أولا.

ب.شكرا لك فعلا. لقد كدت أتاخر على اختبار مهم ولكن حلت المشكلة بفضلك

가.100만원이 필요하다고 들었어요. 여기 100만원 있어요.

나.정말 고마워요. 덕분에 살았어요. 오늘 등록 마감날이거든요.

أ. سمعت أنك تحتاج مليون وون. خذ هذه مليون وون.

ب. شكرا لك حلت المشكلة بفضلك، فاليوم هو آخر أيام التسجيل.

가: 시험 잘 봤다고 들었어요. 축하해요.

나: 다 선생님 덕분이에요.

وهنا جاءت 덕분 في نهاية الجملة بإضافتها إلى الفعل 이다 وتعني كله بفضلك.



