شايني تتصدر قوائم آيتيونز في 45 منطقة حول العالم بألبومها الجديد

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تصدرت فرقة "شايني" الكورية قوائم "آيتيونز" في 45 دولة ومنطقة حول العالم بألبومها الجديد.

وقالت وكالة "إس إم" الترفيهية أن الألبوم الكامل السابع الجديد بعنوان "لا تتصلي بي" الذي كشفت عنه "شايني" يوم الثاني والعشرين من فبراير الجاري تصدر قوائم "آيتيونز" للألبومات في 45 دولة ومنطقة حول العالم، منها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وأستراليا وسنغافوره.

كما تصدر هذا الألبوم بعض قوائم الألبومات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتحتفل فرقة "شايني" هذا العام بذكرى إنشائها الرابعة عشرة.