وكالة واي جي ترفض تأكيد صحة أخبار مواعدة جي دراغون وجيني

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رفضت وكالة "واي جي" الترفيهية تأكيد صحة أخبار تفيد بمواعدة "جي دراغون" عضو فرقة "بيغ بانغ" و"جيني" عضوة فرقة "بلاك بينك".

وقد كشفت صحيفة "ديسباتش" الترفيهية يوم الأربعاء الماضي أن "جي دراغون" البالغ من العمر 33 عاما و"جيني" البالغة من العمر 25 عاما يتواعدان منذ أكثر من عام.

ويواجه المطرب "جي دراغون" انتقادات من بعض محبي "جيني" الذين يرون أن فارق العمر بينهما إشكالي.