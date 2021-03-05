ⓒ WellsCare

فقد حان موعدنا للتعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "ويلز كير WellsCare" التي تطور أجهزة رعاية صحية ذكية يمكن استخدامها في المنزل.





مدير التنفيذي "لي سونغ وان":

تم إنشاء شركة "ويلز كير 웰스 케어" في 1 يونيو 2018، بهدف توفير العديد من منتجات الرعاية الذاتية التي من شأنها أن تسهم في تحسين نوعية الحياة للأشخاص المعاصرين. تهدف الشركة إلى أن تصبح رائدة في سوق المعدات الطبية للرعاية المنزلية العالمية. نحن نوفر حلولا لإدارة الألم، بحيث يمكن للناس تشخيص آلامهم وعلاجها في المنزل دون الحاجة إلى زيارة المستشفيات.

يتمتع السيد "لي" بخبرة في تنفيذ عدد من المشروعات الطبية في شركة مدرجة في مؤشر كوسداك تنتج الأجهزة الطبية التي تستخدمها المستشفيات. وقد اتخذ قرارا جريئا لبدء مشروعه الخاص، إيمانا منه بأن الناس سيختارون المنزل على المستشفيات عندما يتعلق الأمر بالعلاج والرعاية الصحية. ومنتج ويلز كير المميز هو جهاز علاج بالليزر صغير الحجم ويمكن ارتداؤه، يسمى "إياسو IASO". فقد تعرض السيد "لي" لالتواء في الكاحل في أثناء أداء تمرينات رياضية، وظل يتلقى علاجا بالليزر لتخفيف آلامه، ومن ثم أراد أن يتعامل مع الألم في المنزل، ولهذا السبب ابتكر هذا المنتج.





مدير التنفيذي "لي سونغ وان"

: حاليا، الكثير من الناس يستخدمون الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر لفترة طويلة. وبسبب الاستخدام المفرط لأجهزة العرض، فإنهم يشعرون بألم في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الرقبة والظهر والكتفين. يعاني العديد من الأشخاص الآخرين أيضا من إصابات رياضية. بالنسبة للنساء، قد يتسبب ارتداء الكعب العالي في كثير من الأحيان في حالة مؤلمة في القدم تعرف باسم "التهاب اللفافة الأخمصية". في الماضي، كان علاج تسكين الآلام في الغالب لكبار السن، ولكن الآن، يزداد عدد المرضى الشباب الذين يعانون من الألم بنسبة تزيد عن 20 بالمائة سنويا. ويشعر معظم المرضى الصغار بعدم الراحة في البداية. لكن أحوالهم تزداد سوءا، مما يضطرهم إلى زيارة المستشفيات. يساعد منتجنا "إياسو 이 아소" المستخدمين على منع الأعراض المرضية من التدهور وتخفيف آلامهم، بما في ذلك الألم المزمن، بشكل مريح في الحياة اليومية، حيث يمكن أن يخفف الألم الذي لا يمكن علاجه بواسطة أجهزة التدليك الكهربائية التقليدية أو الأجهزة التي تعمل بمنتجات "إل إي دي LED".

على شكل قرص صغير مستدير، يزن جهاز إياسو 28 جراما فقط. في البداية، كان السيد "لي" يفكر في إنتاج جهاز بحجم الهاتف المحمول، لكنه قبل نصيحة زوجته التي كانت تعاني من آلام في معصميها وكتفيها طوال الوقت بسبب رعايتها لثلاثة أطفال صغار. وكانت النتيجة جهازا أصغر حجما ذا شكل دائري. تتميز هذه الآلة الصغيرة بتقنية الليزر البارد التي تُستخدم بالفعل في علاج الآلالم في المستشفيات. وتظهر الاختبارات السريرية المختلفة أن استخدام الليزر البارد، أو الليزر منخفض الشدة، فعال في علاج وتخفيف الآلام المزمنة والحادة. ويمكن أيضا استخدام تقنية الليزر البارد في علاج تساقط الشعر وتقليل الندبات الجراحية، ودعم خطط النظام الغذائي من أجل مساعدة الناس على التخلص من الوزن. ولكن لم يكن من السهل أبدا دمج الكثير من التكنولوجيا في مثل هذا الجهاز الصغير الذي يمكن ارتداؤه، ولكن قامت ويلز كير بهذه المهمة الصعبة بنجاح. وتقديرا لتقنيتها، حصلت الشركة على جائزة وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2018. وهذه التكنولوجيا الرئيسية التي طبقتها الشركة في إياسو محمية بواسطة 16 براءة اختراع عالمية.





مدير التنفيذي "لي سونغ وان":

يبلغ سُمك "إياسو" 12 ملليمترا وقطره 50 ملليمترا. أود أن أقول إن التكنولوجيا المستخدمة في المعدات الطبية الكبيرة في المستشفيات تتركز في هذه المساحة الصغيرة. تشمل مميزاته: الليزر متعدد الأطوال الموجية، والعلاج الحراري، والاهتزاز للتدليك. قمنا بتغيير تصميم المنتج سبع مرات، وقمنا أيضا بتعديل النموذج أكثر من خمس مرات، قبل إكمال المنتج النهائي. يجب أن تجتاز معدات العلاج بالليزر التي يتم وضعها على الجسم اختبارات التوافق الحيوي، وهذا هو الجزء الأصعب. وقد اجتاز منتجنا تلك الاختبارات بالطبع، وتغلب على الصعوبات الأخرى، ليصبح جهاز تخفيف الآلام بالليزر الوحيد في العالم القابل للارتداء.

وجد إياسو أسواقا في الولايات المتحدة واليابان وجنوب شرق آسيا، حيث يستقطب استجابة حماسية من الأسواق الخارجية، لأن العلاج بالليزر البارد يعتبر مكلفا للغاية. وقد اختارته شركة "أمازون" ضمن برنامجها الذي يساعد الشركات والعلامات التجارية الناشئة على تقديم منتجاتها المبتكرة على منصتها، بعد أن تجاوز هدفه التمويلي بأكثر من 300 بالمائة في الولايات المتحدة واليابان. وفي أواخر العام الماضي، أصبحت شركة "ويلز كير" أيضا أول شركة كورية ناشئة توقع عقدا للدخول إلى "بست باي Best Buy"، وهي إحدى أكبر شركات بيع الإلكترونيات الاستهلاكية بالتجزئة في الولايات المتحدة.





ⓒ WellsCare

مدير التنفيذي "لي سونغ وان":

تحظى المعدات الطبية المبتكرة بتقدير كبير في الولايات المتحدة. بدءا من المبيعات على أمازون، نبيع الآن منتجاتنا في حوالي 15 متجرا محليا بالإضافة إلى 19 متجرا أمريكيا آخر مخصصا للمنتجات المبتكرة. لقد وقعنا مؤخرا عقدا لتأمين طلبات بقيمة 1.6 مليون دولار لهذا العام. المستهلكون العاديون يحبون منتجاتنا، والعيادات والمستشفيات المحلية تشتريها أيضا بكميات كبيرة. ويبدو أن مفهوم جهاز العلاج بالليزر القابل للارتداء تلقى استحسان المستهلكين في الولايات المتحدة.

بتشجيع من أداء إياسو الرائع، أكملت "ويلز كير" تطوير منتج جديد جاهز لطرحه في السوق، كما تستعد لإطلاق منتج آخر للمحترفين في النصف الثاني من هذا العام. وباتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام، تعمل الشركة على تطوير تطبيق إدارة الألم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ومنصة الرعاية الصحية الرقمية.





مدير التنفيذي "لي سونغ وان":

أعتقد أن شركة "ويلز كير" ستكون قادرة على تحقيق قفزة أخرى إلى الأمام في عام 2021. لقد نمت الشركة بشكل كبير في عام 2019 بفضل الاستثمار المؤسسي. وهذا العام، نخطط لتحقيق المزيد من النمو من خلال جذب استثمارات إضافية. سنقوم بتوسيع أعمالنا في الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، حيث تلقينا العديد من المقترحات من الشركات متعددة الجنسيات هناك. لدينا هدف لقيادة سوق أجهزة الرعاية الصحية العالمية التي تهيمن عليها حاليا شركات في الولايات المتحدة وأوربا وإسرائيل. ومن خلال توفير حلول رعاية صحية ملائمة لا غنى عنها للأشخاص المصابين بأمراض مختلفة، سننمو لنصبح شركة عالمية رائدة تحظى بالاعتراف في الأسواق المحلية والخارجية.

في حين أن جائحة كورونا قد أثارت اهتمام الناس في كل مكان بالصحة، إلا أن العديد منهم يترددون في زيارة المستشفيات، حيث إنهم يتجنبون الاتصال بالآخرين لمنع الإصابة بعدوى كورونا، وبدلا من ذلك يختار المزيد والمزيد من الناس إدارة صحتهم وجمالهم في مكان أكثر أمانا، ألا وهو المنزل. ونتيجة لذلك، تبرز معدات الرعاية المنزلية كموضوع ساخن في سوق الرعاية الصحية. ومن جانبها، تسلحت شركة "ويلز كير" باستراتيجيات تم تخطيطها بعناية وتقنيات عالية، وبالتالي نجحت في تلبية متطلبات السوق. ويبدو أن هذه الشركة ستنمو كعلامة تجارية عالمية للرعاية الصحية، بحيث تمثل كوريا في المستقبل.