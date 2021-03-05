صناعة مستحضرات التجميل في كوريا الشمالية

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تنتج كوريا الجنوبية منتجات مستحضرات تجميل ذات مستوى عالمي. ومن جانبها، ظلت كوريا الشمالية تبذل أيضا جهودا مستمرة للترويج لصناعة مستحضرات التجميل الخاصة بها وشحذ القدرة التنافسية للمنتجات المصنوعة محليا. سنتعرف على أنواع مستحضرات التجميل في كوريا الشمالية ومدى جودتها.

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الهاربة الكورية الشمالية "كانغ مي جين":

وفقا لتقديرات عام 2016 لشركة هانا للاستثمار المالي، فإن حجم سوق مستحضرات التجميل في كوريا الشمالية يقدر بـ90 مليون دولار أمريكي في عام 2017 وسيتوسع إلى مليار دولار في عام 2030. هذا يعني أن السوق ستزداد بحوالي 12 ضعفا في أقل من 15 عاما. ويستند هذا التقدير على افتراض أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية سيصل إلى 2700 دولار وأن حصة صناعة مستحضرات التجميل في البلاد سترتفع إلى ما يعادل نصيب كوريا الجنوبية. تمثل صناعة مستحضرات التجميل في كوريا الجنوبية 0.8% من ناتجها المحلي الإجمالي. من المثير للاهتمام ملاحظة العلاقة بين الإنفاق على مستحضرات التجميل والناتج المحلي الإجمالي في كوريا الشمالية. ينفق سكان كوريا الشمالية حوالي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي على مستحضرات التجميل. هذا لا يختلف كثيرا عن المتوسط العالمي البالغ 0.6%. يبدو أن الكوريين الشماليين مهتمون جدا بمستحضرات التجميل وأن الإنفاق على مستحضرات التجميل يشكل جزءا كبيرا من نفقاتهم.





بدأت كوريا الشمالية في تأسيس صناعة مستحضرات التجميل في وقت مبكر جدا من خلال إنشاء مصنع لمستحضرات التجميل في منطقة "شين ويجو" في عام 1949، أي بعد عام واحد من تأسيسها. وتحت حكم الزعيم الحالي "كيم جونغ أون"، استُخدمت مكونات طبيعية منتجة محليا وتم إنشاء مصنع أوتوماتيكي لتوطين وتحديث إنتاج مستحضرات التجميل. وقد قام "كيم" بالفعل بزيارة مصانع مستحضرات التجميل المحلية عدة مرات، مما يعكس اهتمامه الشديد بهذا المجال.

الهاربة الكورية الشمالية "كانغ مي جين":

تقع مصانع مستحضرات التجميل الرئيسية في كوريا الشمالية في "شين ويجو" وبيونغ يانغ وكيسونغ. تم إدراج مصنع بيونغ يانغ كمثال رائع على تنفيذ تعليمات القائد لتحديث هذه الصناعة. عندما زار كيم مصنع بيونغ يانغ في عام 2015، أبدى استياءه من المنتجات المحلية، قائلا إن الماسكارا الأجنبية تبقى حتى في الماء ولكن الماسكارا المحلية تجعل عيون من يضعونها تبدو مثل عيون حيوان الراكون حتى مع التثاؤب فقط. وقد تفقد مصنع بيونغ يانغ مرة أخرى في أكتوبر 2017 وزار مصنع شين ويجو في يوليو 2018. وخلال زيارته لمصنع بيونغ يانغ في عام 2017، أعرب عن رضاه عن المنتجات هناك، وقال إن الأنواع المختلفة من مستحضرات التجميل عالية الجودة لديها عبوات رائعة، وأنها تحقق أحلام الكثير من النساء اللاتي يرغبن في أن يكن جميلات. أعتقد أن مستحضرات التجميل الكورية الشمالية تأثرت بانتقادات الزعيم وتشجيعه، حيث تحسنت بشكل ملحوظ.

العلامة التجارية الأكثر شهرة لمستحضرات التجميل في كوريا الشمالية هي "عطر الربيع" من إنتاج مصنع شين ويجو. ومع ظهور علامات تجارية جديدة لمستحضرات التجميل، بما في ذلك "اون هاسو" التي ينتجها مصنع بيونغ يانغ، وجبل "كوم كانغ"، "ومياري"، أصبح أمام المرأة الكورية الشمالية الآن خيارات أوسع بكثير عند اختيار مستحضرات التجميل.





الهاربة الكورية الشمالية "كانغ مي جين":

"عطر الربيع"هي أشهر ماركة لمستحضرات التجميل في كوريا الشمالية، وهي تشتهر بمكونها الرئيسي من الجينسنغ الكوري التقليدي، لكنها الآن تنافس العلامة التجارية "اون هاسو" التي يتم إنتاجها في مصنع بيونغ يانغ المجهز بمرافق حديثة عالية التقنية. تأسس مصنع بيونغ يانغ لمستحضرات التجميل في أبريل 1962، وكانت منتجاته أقل شهرة مقارنة بـ"عطر الربيع". ولكن في ظل نظام "كيم جونغ أون"، قام المصنع بتجديد منشآته وبنى نظام إنتاج متعدد.





إذن، كم تبلغ أسعار منتجات التجميل في كوريا الشمالية؟ في الواقع، الأسعار مرتفعة للغاية، مع الأخذ في الحسبان متوسط رواتب العمال الكوريين الشماليين. ويتم عرض مستحضرات التجميل الكورية الشمالية على موقع لأحد أكبر متاجر التجزئة عبر الإنترنت في الصين، حيث شهدت كوريا الشمالية زيادة كبيرة في صادراتها من مستحضرات التجميل إلى الصين عاما بعد عام.

الهاربة الكورية الشمالية "كانغ مي جين":

مستحضرات التجميل الكورية الشمالية باهظة الثمن. تعد خطوط منتجات العناية بالبشرة أغلى بكثير من مستحضرات التجميل الملونة مثل محدد العيون لأن منتجات العناية بالبشرة تستخدم مكونات طبيعية محلية. يتم تصدير مجموعة من تونر وغسول وكريم تحت ماركة "عطر الربيع" إلى الصين بسعر جملة يبلغ حوالي 130 دولار أمريكي، وسعر تجزئة يبلغ حوالي 180 دولارا. في حين أن المواطنين العاديين في كوريا الشمالية لا يستطيعون شراء "عطر الربيع" أو"أون هاسو"، فإن الأثرياء يتوقون للحصول عليها. وهذه المنتجات غير متوفرة وتنفد بسرعة في الأسواق. يقال إن النساء الكوريات الشماليات ينفقن أموالا كبيرة على مستحضرات التجميل منذ عام 2010. مستحضرات التجميل الملونة غير مكلفة نسبيا، وتباع بما يتراوح بين 15 و45 دولارا.





ويقول البعض إن "ري سول جو" زوجة الزعيم الكوري الشمالي قد لعبت دورا في حث النساء الكوريات الشماليات على إبداء الاهتمام بالموضة والعناية الشخصية، بينما يستشهد البعض الآخر بالشعبية العالمية لاتجاه مستحضرات التجميل الكورية الجنوبية.

الهاربة الكورية الشمالية "كانغ مي جين":

في عهد "كيم جونغ أون" حظيت المرأة الكورية الشمالية بفرص أكثر لاستخدام مستحضرات التجميل والتعرف على الأساليب الغربية. في الواقع، لم يكن هناك دور للسيدة الأولى في عهد الزعيم السابق "كيم جونغ إيل"، لكن الزعيم الحالي ظهر علنا مع زوجته "ري سول جو" في كثير من الأحيان، مع إبراز دور السيدة الأولى. غالبا ما أدت ملابسها الأنيقة ومكياجها إلى تشجيع النساء على متابعة اتجاهات الموضة والجمال. أيضا، في وقت سابق، منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تدفقت الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية إلى كوريا الشمالية مما أثار الاهتمام العام بالجمال الكوري. على سبيل المثال، قامت العديد من النساء الكوريات الشماليات بتجهيز حواجبهن بالأسلوب الذي يظهر في الأفلام الكورية الجنوبية. تحظى مستحضرات التجميل الكورية الجنوبية بشعبية كبيرة في الشمال، حيث يتم بيعها بأسعار باهظة للغاية بمجرد دخولها إلى الأسواق، بل وحتى المنتجات التي انتهى تاريخ صلاحيتها يمكن أن تجلب أسعارا عالية.





بينما تنمو صناعة مستحضرات التجميل بوتيرة سريعة في كوريا الشمالية، لا تزال جودة المنتجات هناك أقل بكثير من جودة مستحضرات التجميل الكورية الجنوبية. فعلى سبيل المثال، تُضاف مادة البارافين كمادة حافظة في بعض مستحضرات التجميل، وبعض أغطية العبوات لا تغلق بشكل صحيح. ويقول الخبراء إنه إذا تم ترسيخ التعاون بين الكوريتين في هذا المجال فسوف يُولد تأثيرٌ مضاعف، بحيث يمكن للجانبين معا إنتاج منتجات عالية الجودة.